ETV Bharat / state

कोलकाता भगदड़ के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट, पूजा पंडालों में सिक्योरिटी ऑडिट के आधार पर सुरक्षा उपाय के निर्देश

पूजा पंडालों में भीड़ को देखते हुए झारखंड पुलिस अलर्ट ( Etv Bharat )

रांचीः कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को भगदड़ की घटना में 19 श्रद्धालुओं की मौत और 25 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट हो गई है. राज्य में दुर्गा पूजा पंडालों और मेलों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में आईजी अभियान की ओर से सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को पत्र जारी किया गया है.

संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती