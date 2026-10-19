कोलकाता भगदड़ के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट, पूजा पंडालों में सिक्योरिटी ऑडिट के आधार पर सुरक्षा उपाय के निर्देश
कोलकाता भगदड़ की घटना के बाद, झारखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 1:38 PM IST
रांचीः कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को भगदड़ की घटना में 19 श्रद्धालुओं की मौत और 25 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट हो गई है. राज्य में दुर्गा पूजा पंडालों और मेलों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में आईजी अभियान की ओर से सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को पत्र जारी किया गया है.
संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती
दिए गए निर्देश में पूजा पंडालों में भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास की व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था और आपातकालीन निकास मार्गों की समीक्षा करने को कहा गया है। साथ ही, सुरक्षा ऑडिट में सामने आई कमियों को जल्द दूर करने और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
बारिश के बाद कमजोर बांस व ढीली रस्सियों की जांच
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में 16 अक्टूबर को हुई बारिश का विशेष उल्लेख किया गया है. आशंका जताई गई है कि बारिश के कारण पूजा पंडालों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए बांस की नींव कमजोर हो सकती है, वहीं, पंडालों को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सियों की गांठें भी ढीली पड़ सकती हैं. ऐसे में सभी जिलों को पंडालों की संरचनात्मक मजबूती की जांच कराने और संभावित खतरों को दूर करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, मेले में लगाए गए झूलों का भी निरीक्षण करने को कहा गया है, ताकि तकनीकी खराबी या कमजोर संरचना के कारण किसी तरह की दुर्घटना न हो.
अग्नि सुरक्षा से लेकर CCTV निगरानी तक की समीक्षा
निर्देश के मुताबिक, जिला स्तर पर सभी पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी. इसमें अग्नि सुरक्षा के इंतजाम, बिजली की सुरक्षित व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन निकास मार्ग और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं.
सुरक्षा ऑडिट के दौरान जिन पंडालों में कमियां पाई गई हैं, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है. खासकर अधिक भीड़ जुटने वाले और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती करने तथा प्रवेश और निकास के रास्तों को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया गया है.
पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी निर्देश
दरअसल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रवि राज शर्मा ने कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना का उल्लेख करते हुए डीजीपी को पत्र जारी किया था. इसी के आधार पर आईजी अभियान ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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