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Special: दुर्गा पूजा में ‘जीरो रिस्क’ की तैयारी, पांच साल के विवादों का रिकॉर्ड खंगालकर पुलिस ने बनाया सुरक्षा प्लान

रांचीः दुर्गापूजा और दशहरा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस ने विशेष तैयारी की है. पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों से पिछले वर्षों में पूजा और विसर्जन के दौरान हुए विवाद, मारपीट, पथराव, डीजे को लेकर तनाव, जुलूस के रास्ते का विवाद, चंदा वसूली, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और पुलिस पर हमले तक की जानकारी जुटाई है, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद पूजा के दौरान उतपन्न न हो.

इस बार नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर 2026 से होगी. 18 अक्टूबर को महासप्तमी, 19 अक्टूबर को महाअष्टमी और महानवमी तथा 20 अक्टूबर को विजयादशमी होगी. 20 और 21 अक्टूबर से कई जगहों पर प्रतिमा विसर्जन शुरू होगा, जो दो-तीन दिनों तक चल सकता है. पुलिस मुख्यालय का मानना है कि भीड़ बढ़ने के साथ छोटी घटना भी बड़ा विवाद बन सकती है. इसलिए पूजा शुरू होने से लेकर विसर्जन जुलूस के वापस लौटने तक पुलिस की तैनाती रहेगी. रिपोर्ट में वर्ष 2021 से 2025 तक की घटनाओं को शामिल किया गया है. इसका मकसद यह पता लगाना है कि किन इलाकों में पहले विवाद हो चुके हैं और इस बार कहां अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है. पुलिस मुख्यलय ने सभी जिलों को संवेदनशील पूजा पंडालों, विसर्जन मार्गों और विवाद वाले स्थानों की अलग से पहचान करने को कहा है.

पुराने विवादों से इस बार की सुरक्षा रणनीति तैयार

पुलिस मुख्यलय के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में अलग-अलग जिलों की घटनाओं का उल्लेख है. इनमें कई घटनाएं ऐसी हैं, जिनमें जुलूस का रास्ता, डीजे, धार्मिक नारे, चंदा, सोशल मीडिया पोस्ट और आपसी मारपीट विवाद की वजह बनी. इन्हीं घटनाओं के आधार पर इस बार मुख्यलय ने पूजा समितियों और प्रशासन को पहले से तैयारी करने का निर्देश दिया है.

रांची में रास्ते और पूजा को लेकर पहले हुआ था विवाद

रांची के कांके इलाके में वर्ष 2020 में दशहरा के अवसर पर बेलमरनी पूजा कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ था. एक समुदाय के लोग उस रास्ते से पूजा कार्यक्रम में जा रहे थे, जिस पर दूसरे समुदाय की ओर से आपत्ति जताई गई थी. प्रशासन की सतर्कता से मामला शांत हो गया था. सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में भी वर्ष 2020 में पूजा से जुड़े मामले में एक केस दर्ज हुआ था. इन पुराने मामलों को देखते हुए रांची के संवेदनशील इलाकों में पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया.

गोड्डा में डीजे और जुलूस बने थे विवाद की वजह

गोड्डा के फिरोजपुर में वर्ष 2024 में दुर्गापूजा विसर्जन जुलूस के दौरान तय सीमा से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने और कथित आपत्तिजनक गाने बजाने को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस रिपोर्ट में इसे विधि-व्यवस्था की समस्या से जोड़कर देखा गया है. साथ ही एक अन्य घटना में बिना अनुमति डीजे के साथ जुलूस निकालने और एक स्थान पर काफी देर तक गाना-बजाना करने से विवाद की स्थिति बनी थी.

गोड्डा में ही वर्ष 2021 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चंदा वसूली को लेकर भी दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट का मामला सामने आया था. पुलिस ने निर्देश दिया है कि चंदा वसूली के नाम पर जबरन पैसा मांगने वालों पर नजर रखी जाए और पूजा समितियों के साथ पहले ही बैठक कर विवादित बिंदुओं का समाधान किया जाए.

साहिबगंज में विसर्जन के दौरान मारपीट के पुराने मामले

साहिबगंज में भी दुर्गापूजा विसर्जन के दौरान मारपीट के कई मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं. वर्ष 2021 में विसर्जन के दौरान मारपीट को लेकर केस दर्ज हुआ था. वर्ष 2025 में भी धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर तनाव की स्थिति बनी थी. पुलिस ने ऐसे मामलों को इस बार की सुरक्षा तैयारी में शामिल किया है.

गढ़वा में विसर्जन के रास्ते को लेकर कई बार तनाव

मुख्यालय की रिपोर्ट में गढ़वा में वर्ष 2021, 2023 और 2024 की घटनाओं का उल्लेख है. वर्ष 2023 और 2024 में प्रतिमा विसर्जन के रास्ते को लेकर विवाद हुआ था. वर्ष 2024 में रास्ता बदलने को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद विसर्जन कराया गया. गढ़वा में एक अन्य मामले में विसर्जन के दौरान एक समुदाय के लोगों द्वारा रास्ता रोकने और पथराव किए जाने का उल्लेख है. बाद में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रित की गई. इस बार ऐसे इलाकों में विसर्जन रूट पहले से तय करने और बिना प्रशासन की अनुमति रास्ता नहीं बदलने का निर्देश है.

चाईबासा में डीजे के गाने से बढ़ा था विवाद

चाईबासा में वर्ष 2022 की घटना भी पुलिस की रिपोर्ट में शामिल है. दुर्गापूजा विसर्जन जुलूस में डीजे बजाया जा रहा था. जुलूस में बजाए गए एक गाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई. स्थिति बिगड़ने के बाद जुलूस के एक वाहन को रोका गया और उसके साथ तोड़फोड़ की गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी. पुलिस ने इस घटना को देखते हुए इस बार डीजे के गाने और आवाज की सीमा पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है.

रामगढ़ में पुलिस पर ही भीड़ ने किया था हमला

रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र की वर्ष 2021 की घटना को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है. रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था. पुलिस टीम ने कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की तो वहां मौजूद करीब 250 से 300 लोगों की भीड़ ने पुलिस बल पर लाठी, डंडा, टांगी, तलवार और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया. हमले में पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हुए थे. भीड़ ने एक पुलिसकर्मी से उसका पिस्टल का लोडेड मैगजीन भी छीन लिया था. सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया था. इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. यह घटना पुलिस के लिए इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्देश में कहा गया है कि जुलूस या भीड़ के दौरान पुलिस बल पर हमला करने की स्थिति नहीं बनने दी जाए और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त बल पहले से तैनात रखा जाए.

हजारीबाग में पत्थरबाजी और डीजे दोनों बने थे परेशानी

हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दो गुटों के बीच विवाद हुआ था. विवाद शांत कराने के दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पदाधिकारियों पर हमला करने की कोशिश करते हुए पत्थरबाजी की गई. इसी क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे को तेज आवाज में बजाने को लेकर पूजा समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. इस बार पुलिस ने हजारीबाग में भीड़ नियंत्रण और डीजे की निगरानी को प्रमुखता दी है.

चतरा में विसर्जन के दौरान मारपीट का मामला

चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था. इस तरह की घटनाओं को देखते हुए पुलिस को विसर्जन जुलूस के दौरान दोनों पक्षों के बीच दूरी बनाए रखने और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है.