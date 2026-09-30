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झारखंड पुलिस में सिपाही भर्ती की तैयारी तेज, सभी जिलों से 50% रिक्त पदों का ब्योरा तलब

झारखंड पुलिस में सिपाही भर्ती को लेकर जिलेवार रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

POLICE RECRUITMENT IN JHARKHAND
झारखंड पुलिस मुख्यालय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 2:57 PM IST

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रांची: झारखंड में पुलिस सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है. राज्य में जिला और पुलिस इकाइयों में सिपाही संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से विस्तृत रिक्ति विवरण मांगा है.

सभी जिलों से मांगी गई रिक्तियां रिपोर्ट

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद अब पहले चरण में कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है. इसके लिए सभी जिलों और इकाइयों को रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर रिक्तियों का सही आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सिपाही संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण तैयार करते समय नियमित रिक्तियों के साथ बैकलॉग रिक्तियों को भी शामिल किया जाए. साथ ही आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का स्पष्ट ब्योरा देना अनिवार्य होगा.

दो चरणों में होगी नियुक्ति

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड के पत्रांक 15/पी-01/2026-2461 के आलोक में सिपाही संवर्ग की नियुक्ति दो चरणों में करने का निर्देश प्राप्त हुआ है. इसके तहत पहले चरण में संबंधित जिला या इकाई के कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. इसके लिए जिला और इकाई स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस करते हुए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का निर्धारण करना होगा. पुलिस मुख्यालय ने इस काम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं बरतने की हिदायत दी है.

पहले भेजे गए रिक्ति विवरण में मिली गड़बड़ी

निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में झारखंड सिपाही नियुक्ति के लिए रोस्टर पंजी के अनुसार रिक्तियों का विवरण मांगा गया था. विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों से प्राप्त विवरणों में कुछ जिलों की ओर से भेजी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई गई है. इसी को देखते हुए दोबारा सही और प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी किसी तरह की विसंगति उत्पन्न न हो.

नियमित और बैकलॉग पदों का अलग-अलग होगा हिसाब

पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि रिक्ति विवरण तैयार करते समय नियमित और बैकलॉग पदों की स्पष्ट गणना की जाए. आरक्षण रोस्टर के बिंदुओं के अनुसार कोटिवार रिक्तियों का निर्धारण करते हुए संबंधित जिला के उपायुक्त से रोस्टर क्लियरेंस कराया जाएगा. इसके बाद पूरा विवरण पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा. नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड राज्य के सिपाही संयुक्त भर्ती परीक्षा नियमावली, 2025 तथा राज्य सरकार और कार्मिक विभाग की ओर से समय-समय पर जारी आरक्षण एवं रोस्टर संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

15 दिनों के भीतर भेजनी होगी रिपोर्ट

पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों और इकाई प्रमुखों को निर्देश दिया है कि मांगी गई रिक्तियों का पूरा विवरण 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो. इसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों में सिपाही संवर्ग के स्वीकृत पदों, वर्तमान रिक्तियों, बैकलॉग और आरक्षण कोटिवार पदों की समीक्षा की जाएगी.

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