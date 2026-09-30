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झारखंड पुलिस में सिपाही भर्ती की तैयारी तेज, सभी जिलों से 50% रिक्त पदों का ब्योरा तलब

सभी जिलों से मांगी गई रिक्तियां रिपोर्ट

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद अब पहले चरण में कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है. इसके लिए सभी जिलों और इकाइयों को रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर रिक्तियों का सही आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सिपाही संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण तैयार करते समय नियमित रिक्तियों के साथ बैकलॉग रिक्तियों को भी शामिल किया जाए. साथ ही आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का स्पष्ट ब्योरा देना अनिवार्य होगा.

दो चरणों में होगी नियुक्ति

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड के पत्रांक 15/पी-01/2026-2461 के आलोक में सिपाही संवर्ग की नियुक्ति दो चरणों में करने का निर्देश प्राप्त हुआ है. इसके तहत पहले चरण में संबंधित जिला या इकाई के कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. इसके लिए जिला और इकाई स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस करते हुए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का निर्धारण करना होगा. पुलिस मुख्यालय ने इस काम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं बरतने की हिदायत दी है.

पहले भेजे गए रिक्ति विवरण में मिली गड़बड़ी

निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में झारखंड सिपाही नियुक्ति के लिए रोस्टर पंजी के अनुसार रिक्तियों का विवरण मांगा गया था. विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों से प्राप्त विवरणों में कुछ जिलों की ओर से भेजी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई गई है. इसी को देखते हुए दोबारा सही और प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी किसी तरह की विसंगति उत्पन्न न हो.