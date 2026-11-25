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झारखंड पुलिस के 562 कर्मियों मिलेगा एसीपी-एमएसीपी का लाभ, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश

रांचीः झारखंड पुलिस के विभिन्न जिलों और इकाइयों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए राहत और प्रोत्साहन से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है. पुलिस मुख्यालय ने एसीपी (Assured Career Progression) और एमएसीपी (Modified Assured Career Progression) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन देने की प्रक्रिया को मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के तहत सूची में शामिल 562 पुलिसकर्मियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए पुलिस मुख्यालय की मानवाधिकार शाखा ने 24 नवंबर को आदेश जारी किया है.

झारखंड पुलिस के 562 पुलिसकर्मियों को उनके सेवाकाल के आधार पर आर्थिक लाभ देने का फैसला लिया गया है. पुलिस मुख्यालय ने एसीपी और एमएसीपी योजना के तहत इन कर्मियों को वित्तीय उन्नयन देने की मंजूरी दी है. दरअसल, कई पुलिसकर्मी लंबे समय तक एक ही पद पर काम करते रहे हैं और उन्हें नियमित पदोन्नति नहीं मिल पाई है. ऐसे कर्मियों को सेवा के निर्धारित वर्षों के बाद वेतन में आर्थिक लाभ देने के लिए एसीपी और एमएसीपी योजना लागू की गई है. इसी योजना के तहत 562 पुलिसकर्मियों के मामलों पर विचार कर उन्हें वित्तीय उन्नयन देने की मंजूरी मिली है.

पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के साथ 31 पेज की सूची भी जारी की गई है. इस सूची में विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों के नाम और उनके सेवा से जुड़े विवरण शामिल हैं. कर्मियों की नियुक्ति तिथि, पद और पहले मिले लाभ आदि के आधार पर वित्तीय उन्नयन तय किया गया है. आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है. पात्र कर्मियों को नियमों के अनुसार वेतन में आर्थिक लाभ मिलेगा. एसीपी-एमएसीपी योजना का उद्देश्य लंबे समय तक पदोन्नति नहीं मिलने की स्थिति में कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान वेतन संबंधी लाभ देना है.

विस्तृत सूची जारी

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के साथ विस्तृत सूची संलग्न की गई है. सूची में पुलिसकर्मियों के नाम, पद, जन्मतिथि, नियुक्ति से संबंधित जानकारी, वर्तमान पदस्थापन और वित्तीय उन्नयन से जुड़े विवरण दर्ज हैं. सूची में राज्य के विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों में कार्यरत कर्मियों को शामिल किया गया है. यह निर्णय पुलिसकर्मियों के सेवाकाल, नियुक्ति तिथि और निर्धारित पात्रता के आधार पर लिया गया है.

लंबे समय तक एक ही पद पर सेवा देने वाले कर्मियों को करियर में आर्थिक उन्नयन का लाभ देने के उद्देश्य से लागू एसीपी और एमएसीपी योजना के तहत यह प्रक्रिया पूरी की गई है. वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के लिए चयन परिषद की बैठक में मामलों पर विचार किया गया. परिषद के निर्णय के आधार पर पात्र कर्मियों को अलग-अलग स्तरों पर वित्तीय उन्नयन का लाभ देने की अनुशंसा/स्वीकृति दी गई है.