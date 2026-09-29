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Archery Competition: देश भर के पुलिस तीरंदाज दिखाएंगे दमखम, झारखंड पुलिस को मिली मेजबानी

रांची: झारखंड पुलिस को 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है. प्रतियोगिता का आयोजन 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2026 तक रांची के खेलगांव परिसर, होटवार में किया जाएगा. इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर की पुलिस इकाइयों के तीरंदाज हिस्सा लेंगे.

झारखंड पुलिस को मिली मेजबानी

झारखंड पुलिस को 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 की मेजबानी करने का मौका मिला है. आयोजन को सफल बनाने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस संबंध में एडीजी (जैप), रांची के कार्यालय से पत्र जारी किया गया है. पत्र में प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और बैठक में शामिल होने की सूचना भी दी गई है.

डीजीपी ने ली तैयारी की जानकारी

प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा के लिए 28 सितंबर को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्रा प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को लेकर निर्देश भी जारी किया है. इसमें आयोजन की रूपरेखा, अधिकारियों की जिम्मेदारी और प्रतियोगिता को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारियों पर मुहर लगाई गई.

राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड पुलिस की मेजबानी

15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है. पांच दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के खिलाड़ी अपनी तीरंदाजी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. रांची के खेलगांव परिसर में प्रतियोगिता आयोजित होने से शहर में राष्ट्रीय स्तर के पुलिस खिलाड़ियों और अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी. आयोजन की सफलता के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर समन्वय और तैयारियों को लेकर अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.