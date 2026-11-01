अपराध का नया ट्रेंड! पहले धमकी, फिर एफआईआर, फायरिंग और आखिर में हाफ एनकाउंटर
झारखंड पुलिस के लिए गैंगस्टर चुनौती बनते जा रहे हैं. अपराधी नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 5:47 PM IST
रांची: झारखंड में संगठित अपराध की एक नई तस्वीर सामने आ रही है. पहले कारोबारियों को धमकी दी जाती है, फिर रंगदारी को लेकर पीड़ित एफआईआर करते हैं और इसके बाद अपराधी फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं. पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है तो कई मामलों में अपराधी गोली लगने से घायल होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं. यानी धमकी, एफआईआर, फायरिंग और फिर हाफ एनकाउंटर का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है. इसके बावजूद अपराधियों की गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है.
गैंग्स हावी
राहुल सिंह, राहुल दुबे और प्रिंस खान जैसे गैंगस्टर पुलिस के सामने लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं. इन गिरोहों के सदस्य कारोबारियों को धमकी देने, रंगदारी मांगने, सुपारी लेकर हत्या करने और गोलीबारी की घटनाओं में शामिल होने के आरोपों में पकड़े जा रहे हैं. पुलिस भी अब इनके शूटरों और गुर्गों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. गिरफ्तारी के साथ हथियार बरामदगी और अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई बार पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ हो रही है.
27 मुठभेड़ों में तीन की मौत, 33 से अधिक घायल
पुलिस मुठभेड़ों के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 11 जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2026 के बीच झारखंड के अलग-अलग जिलों में करीब 40 मुठभेड़ हुईं. इनमें तीन अपराधियों की मौत हुई, जबकि 33 से अधिक घायल हुए. इन घटनाओं में ज्यादातर मामले रंगदारी, गैंगवार, हत्या और संगठित आपराधिक गिरोहों से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सामने आए.
आंकड़े बताते हैं कि पुलिस और अपराधियों के बीच टकराव लगातार बढ़ा है. हालांकि, मुठभेड़ों की संख्या बढ़ने के बावजूद रंगदारी और फायरिंग की घटनाएं पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं.
रांची में लगातार भीड़ रहे पुलिस से अपराधी
राजधानी रांची में हाल के दिनों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ी हैं. 30 अक्टूबर को धुर्वा थाना क्षेत्र के सीठियो में राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई. इस दौरान सौरव कुमार के पैर में गोली लगी. पुलिस ने कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. मौके से तीन पिस्टल, एक स्विफ्ट कार और एक पल्सर बाइक बरामद की गई. इससे दो दिन पहले भी रांची में राहुल सिंह गिरोह के सदस्यों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी. इसमें शाहिद नामक आरोपी घायल हुआ था. लगातार इन घटनाओं ने राजधानी में सक्रिय आपराधिक गिरोहों और उनके शूटरों की गतिविधियों को चर्चा में रखे हुए है.
प्रिंस खान गैंग से पुलिस की कई बार भिड़ंत
कोयलांचल धनबाद में रंगदारी और गैंगवार का नेटवर्क पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. 14 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर 2026 के बीच जिले में आठ मुठभेड़ दर्ज की गईं. इस दौरान प्रिंस खान गिरोह से जुड़े कथित शूटरों के साथ पुलिस की कई बार सीधी भिड़ंत हुई. इरफान आलम, नन्हे अंसारी, सागर सिंह उर्फ शिबू और सुधीश ओझा जैसे नाम पुलिस कार्रवाई के दौरान सामने आए. वहीं, राम प्रताप हत्याकांड के आरोपी शंकर डे उर्फ पिंकू डे को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.
जमशेदपुर से हजारीबाग तक शूटरों पर कार्रवाई
जमशेदपुर में भी पुलिस ने हत्या और गोलीबारी की घटनाओं में शामिल आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया. वर्ष 2026 में यहां चार मुठभेड़ हुईं. मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल के उडिपी रेस्टोरेंट में फायरिंग के आरोपियों मोहन यादव और अजीत मंडल को हथियार बरामदगी के लिए ले जाने के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई. इस दौरान दोनों घायल हो गए.
हजारीबाग और रामगढ़ में भी राहुल दुबे तथा प्रिंस खान गिरोह से जुड़े कथित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई. गिद्दी, बड़कागांव और भुरकुंडा इलाके में हुई मुठभेड़ों में कई आरोपी घायल हुए. वहीं, रामगढ़ के कुज्जू में 11 जनवरी 2025 को संतोष सिंह हत्याकांड के आरोपी राहुल तुरी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी.
पलामू और जामताड़ा में भी जानलेवा मुठभेड़
पलामू में गैंगस्टर अमन साहू की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी. इसके अलावा समीर खलीफा हत्याकांड के आरोपी फैज खान और सुमित चंद्रवंशी पुलिस कार्रवाई में घायल हुए. जामताड़ा में तीन अगस्त 2026 को गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की मुठभेड़ में मौत हुई. वहीं, अगस्त में ही चतरा के बसरिया जंगल में राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों के साथ हुई मुठभेड़ में कथित शूटर विकास कुमार घायल हुआ.
गुर्गे पकड़े जा रहे, लेकिन गैंग का नेटवर्क अब भी चुनौती
पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों के बाद भी रंगदारी और फायरिंग की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? इसकी एक वजह गिरोहों का संगठित नेटवर्क माना जा रहा है. गिरोह के बड़े सरगना देश और राज्य से बाहर रहकर अपने गुर्गों के जरिए आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं. स्थानीय स्तर पर शूटरों और नए लड़कों को जोड़कर रंगदारी वसूली और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने का एक नया ट्रेंड झारखंड में शुरू हुआ है.
पुलिस के सामने अब केवल गोली चलाने वाले गुर्गों को गिरफ्तार करने की चुनौती नहीं है. गिरोहों को आर्थिक मदद देने वाले लोगों, हथियार पहुंचाने वालों, शूटरों की भर्ती करने वालों और बाहर बैठकर वारदात की योजना बनाने वाले सरगनाओं तक पहुंचना भी जरूरी है. मुठभेड़ों के आंकड़े पुलिस की कार्रवाई की तस्वीर जरूर दिखाते हैं, लेकिन असली कसौटी यही होगी कि इन कार्रवाइयों के बाद रंगदारी, धमकी और गोलीबारी की घटनाओं में कितनी कमी आती है.
ये भी पढ़ें: रांची के अपार्टमेंट में संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर छापा, हथियार के साथ एक गिरफ्तार
Special: साइबर अपराध का ‘कॉर्पोरेट मॉडल’, फिक्सड सैलरी और ठगी पर अलग से कमीशन! जानें, क्राइम का पूरा माड्यूल
Special: साइबर अपराधियों की कमाई पर झारखंड पुलिस का वार, बन रही है ‘साइबर ट्री’!