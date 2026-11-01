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अपराध का नया ट्रेंड! पहले धमकी, फिर एफआईआर, फायरिंग और आखिर में हाफ एनकाउंटर

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (फाइल फोटो) ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड में संगठित अपराध की एक नई तस्वीर सामने आ रही है. पहले कारोबारियों को धमकी दी जाती है, फिर रंगदारी को लेकर पीड़ित एफआईआर करते हैं और इसके बाद अपराधी फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं. पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है तो कई मामलों में अपराधी गोली लगने से घायल होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं. यानी धमकी, एफआईआर, फायरिंग और फिर हाफ एनकाउंटर का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है. इसके बावजूद अपराधियों की गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है.

गैंग्स हावी