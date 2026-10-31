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जेटेट परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, पांच जिलों में 112 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर तैनात

डोर मेटल डिटेक्टर. ( ETV BHARAT )

रांचीः झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 में नकल और कदाचार रोकने के लिए पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. एक नवंबर को होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा. परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी. इसके लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने पांच जिलों में कुल 112 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

स्पेशल ब्रांच ने लिखा था पत्र