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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, विशेष शाखा ने जारी किया पत्र

रांचीः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. इस दौरान मंदिरों में देर रात तक पूजा-अर्चना, श्रद्धालुओं की भीड़, दही-हांडी प्रतियोगिता, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस को पहले से सुरक्षा तैयारियां पूरी करने को कहा गया है.

विशेष शाखा ने जारी किया पत्र

आईजी विशेष शाखा, झारखंड की ओर से सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेजे गए पत्र में जन्माष्टमी के दौरान संभावित विधि-व्यवस्था संबंधी चुनौतियों को लेकर विस्तृत सूचना जुटाने और संवेदनशील स्थानों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष शाखा ने जिलों को यह निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में जिन-जिन मंदिरों में पूजा-अर्चना, दही-हांडी प्रतियोगिता, मेला अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उन स्थानों, आयोजकों और संभावित भीड़ की जानकारी जुटाते हुए सुरक्षा के प्रबंध करें. इसके अलावा पिछले वर्षों यानी 2021 से 2025 के बीच जन्माष्टमी के दौरान हुई घटनाओं को ध्यान में भी रखने को कहा गया है, जिनसे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई हो.

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर नजर

जन्माष्टमी के दौरान WhatsApp ग्रुप, Facebook और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष नजर रखने को कहा है. ऐसे ग्रुप और अकाउंट की जानकारी जुटाने का निर्देश है, जहां किसी समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी की जाती हो अथवा नफरत फैलाने वाली सामग्री प्रसारित होती हो. ऐसे मामलों में संबंधित ग्रुप या अकाउंट का नाम, मोबाइल नंबर समेत आवश्यक जानकारी जुटाकर समय रहते कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष शाखा ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों को रोकने के लिए लगातार निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है.

रात में मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर जोर

जन्माष्टमी के अवसर पर कई मंदिरों में मध्य रात्रि में विशेष पूजा होती है. ऐसे में महिलाओं और युवतियों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रात तक मंदिरों में आने-जाने की संभावना को देखते हुए पुलिस गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जिन स्थानों पर छेड़खानी अथवा अन्य अप्रिय घटनाओं की आशंका हो, वहां विशेष निगरानी और गश्ती करने के लिए कहा गया है. पूजा स्थलों तक पहुंचने वाले रास्तों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

"दही-हांडी प्रतियोगिता को लेकर बरतें विशेष सावधानी"

दही-हांडी प्रतियोगिता को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं. कमजोर या कम ऊंचाई वाले भवनों व बिजली के तारों के आसपास दही-हांडी कार्यक्रम नहीं होने देने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश हैं, ताकि बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं को रोका जा सके. आयोजकों और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पहले से जांचने की बात कही गई है.