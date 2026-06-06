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अवैध अफीम पर नकेल, तीन साल में सबसे ज्यादा अफीम झारखंड पुलिस ने किया है नष्ट

झारखंड पुलिस ने पिछले तीन साल में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है.

Jharkhand Police massive action against illegal opium cultivation over past three years
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 6, 2026 at 4:28 PM IST

5 Min Read
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रांचीः मादक पदार्थो के निर्माण की सबसे प्रमुख फसल अफीम पर पिछले तीन सालों में झारखंड में तगड़ी कार्रवाई की गई है. आंकड़े बताते हैं कि तीन साल में 37 हजार एकड़ में लगी फसल को पुलिस बल के द्वारा नष्ट किया गया. अफीम के अलावा ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थो पर भी तीन सालों में जबरदस्त कार्रवाई की गई है.

करोड़ों की अफीम नष्ट

सीआईडी से मिले आंकड़े यह बताते हैं कि साल 2023 से लेकर 2026 के मई महीने तक झारखंड में रिकार्ड 37 हजार एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट की गई. झारखंड के मुख्य अफीम उत्पादन वाले जिले चतरा, खूंटी, रांची, लातेहार, पलामू, हजारीबाग जैसे जिलों में ही अफीम तस्करों का 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है.

सीआईडी के आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 14 जिलों में अभियान चलाकर रिकॉर्ड अफीम नष्ट किया गया है. पिछले 3 साल में न सिर्फ अफीम की फसल नष्ट की गई बल्कि नारकोटिक्स एक्ट के तहत लगभग 500 मुकदमे दर्ज किए गए और 315 से ज्यादा लोगों को जेल भी भेजा गया.

खूंटी पहले नंबर पर, चतरा दूसरे स्थान पर

झारखंड का खूंटी जिला अफीम को लेकर वर्षों से बेहद बदनाम रहा है. खूंटी के दुर्गम इलाकों का फायदा उठा कर अफीम तस्कर हर हाल सैकड़ों एकड़ में अफीम की फसल लगाने में कामयाब हो जाते हैं. पिछले 3 साल के दौरान पुलिस की कार्रवाई में सबसे ज्यादा अफीम खूंटी में ही नष्ट की गई.

पिछले तीन साल में खूंटी जिला में 17 हजार एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट कर पूरे राज्य में पहले नंबर पर है. खूंटी पुलिस के द्वारा 3 साल में सबसे ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 100 से ज्यादा पर एफआईआर भी दर्ज किया गया. वहीं पिछले तीन साल में अफीम नष्ट करने के लिए मामले में झारखंड का चतरा जिला दूसरे स्थान पर है. साल 2023 से लेकर अप्रैल 26 तक चतरा में लगभग 7000 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया 35 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया.

करोड़ो का अफीम नष्ट

सीआईडी के आंकड़े बताते हैं कि अफीम तस्करों के द्वारा उगाई गयी फसल को नष्ट करने, डोडा और तैयार अफीम जब्त करने की वजह से तस्करों को करोड़ों का नुकसान हुआ है. आंकड़ों के अनुसार साल 2022 से 2026 तक तैयार अफीम 84 केजी जिसकी कीमत बाजार में 84 करोड़ है. डोडा और पोस्ता 42 हजार केजी जिसकी कीमत 22 करोड़ है, जिन्हें नष्ट किया गया. यानी केवल बरामदगी का आंकड़ा ही तीन सालों में 100 करोड़ को पार कर गया.इसके अलावा 37 हजार एकड़ अफीम की फसल भी नष्ट की गई. यानी पिछले चार साल में अफीम तस्करों को 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है.

2023 से पहले काफी कम था विनष्टीकरण

सीआईडी के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 से लेकर साल 2022 के तक झारखंड में मादक पदार्थों को लेकर कुल 2294 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 525 लोग गिरफ्तारी की गई. वहीं अगर बरामदगी की बात करें तो डोडा - 96475.049 किलो, पोस्ता -1864.95 किलो, तैयार अफीम- 12471.923 किलो और अफीम पाउडर- 19 केजी बरामद हुए जबकि 2885.73 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया.

अफीम की खेती रोकने को लेकर मास्टर प्लान लागू

अब अफीम की खेती वर्ष के दौरान झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए सीआईडी की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत अंतिम प्रभावित जिलों में प्री कल्टीवेशन अभियान को लॉन्च किया गया है. इसके तहत जिन इलाकों में अफीम की खेती पूर्व में की जाती थी और जिन खेतों में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया था वैसे तमाम जगह का सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन क्षेत्रों में अफीम की खेती के लिए कोई तैयारी नहीं की जा रही है.

सीआईडी के पत्र के अनुसार रांची, खूंटी, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के साथ-साथ सरायकेला खरसावां जिला को इस अभियान में शामिल किया गया है. सीआईडी के पत्र में यह बताया गया है कि अभियान के दौरान पिछले वर्ष अफीम की खेती के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा करना है. साथ ही साथ वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करना है.

अफीम कांड में फरार व्यक्तियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई को भी सुनिश्चित करना है. पत्र में प्रभावित जिलों के एसपी को अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है. इस दौरान विशेष रूप से यह प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है कि अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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