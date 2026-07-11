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श्रावणी मेला 2026: देवघर की सुरक्षा में झारखंड पुलिस का बड़ा प्लान! जानें, क्या है वो

श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर झारखंड पुलिस सुरक्षा की व्यापक तैयारियां कर रही है.

Jharkhand Police major security plan for Shravani Mela in Deoghar
मंदिर में मुख्य पुजारी के साथ निरीक्षण करते देवघर एसपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 11, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
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रांचीः श्रावणी मेला- 2026 को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 25 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक देवघर जिला में राज्य के विभिन्न जिलों, इकाइयों और प्रशिक्षण संस्थानों से पुलिस पदाधिकारियों, जवानों एवं प्रशिक्षुओं की प्रतिनियुक्ति की जा रही है.

लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन

श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, मंदिर परिसर की सुरक्षा, संवेदनशील स्थलों पर निगरानी और आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है. पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि पूरे मेले के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को पूरी सतर्कता और अनुशासन के साथ ड्यूटी करनी होगी.

Jharkhand Police major security plan for Shravani Mela in Deoghar
मंदिर में मुख्य पुजारी के साथ निरीक्षण करते देवघर एसपी (ETV Bharat)

8 हजार से ज्यादा तैनाती

झारखंड पुलिस मुख्यालय के पत्र के अनुसार श्रावणी मेले को लेकर बलों की तैनाती का पूरा खाका तैयार कर लिए गया है. देवघर के बाबा धाम और दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुल 8,723 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं. इनमें 92 डीएसपी/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी, 28 इंस्पेक्टर, 730 अवर निरीक्षक/समकक्ष, 1,110 सहायक अवर निरीक्षक/हवलदार, 5,365 सशस्त्र बल के जवान, 958 आईआरबी/जैप/जेआरएएफ कंपनियों के जवान तथा 440 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं.

सबसे अधिक सशस्त्र बल जमशेदपुर (500), पलामू (435), गिरिडीह (350), रांची (325), चाईबासा और गढ़वा (300-300) तथा चतरा (260) से भेजे जा रहे हैं. इसके अलावा विभिन्न आईआरबी, जैप और जेआरएएफ बटालियनों की कंपनियां भी देवघर में तैनात रहेंगी.

Jharkhand Police major security plan for Shravani Mela in Deoghar
रूट लाइन का निरीक्षण (ETV Bharat)

मुख्यालय से निर्देश जारी

पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों, बटालियन कमांडेंट और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि प्रतिनियुक्त पुलिस बल को 25 जुलाई से पहले देवघर पहुंचाना सुनिश्चित करें. साथ ही 20 जुलाई तक सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों की नामावली, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण देवघर पुलिस को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

देवघर पुलिस भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही

वहीं विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर देवघर पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है. मेला के दौरान लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं.

Jharkhand Police major security plan for Shravani Mela in Deoghar
मेला स्थल का जायजा लेते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न मार्गों का निरीक्षण कर कांवरियों के आवागमन, वाहन संचालन और भीड़ प्रबंधन को लेकर रूट लाइन का का भी जायजा लिया. इस दौरान संवेदनशील स्थलों, प्रमुख चौराहों, पार्किंग स्थलों और मंदिर परिसर तक जाने वाले रास्तों की विशेष रूप से समीक्षा की गई.

देवघर एसपी के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैदल कांवरियों और वाहनों के लिए अलग-अलग रूट तय किए हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या जाम की स्थिति उत्पन्न न हो. भीड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, दंडाधिकारी, क्यूआरटी और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी.वहीं सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे मेले की निगरानी की जाएगी.

Jharkhand Police major security plan for Shravani Mela in Deoghar
कांवरियों के विश्राम स्थल के निर्माण का जायजा (ETV Bharat)

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