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जेल में बंद नक्सलियों पर भी पुलिस की पैनी नजर, मामलों की निगरानी के लिए विशेष कमेटी गठित

झारखंड पुलिस जेल में बंद नक्सलियों पर नजर रखे हुए है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

POLICE KEEPING EYE ON NAXALITES
नक्सलियों की फाइल फोटो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 5:34 PM IST

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रांची: झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए लंबे अभियान के बाद अब माओवादी संगठन की गतिविधियां लगभग खत्म होने के दौर में हैं. शीर्ष नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी, बड़ी संख्या में कैडरों के आत्मसमर्पण और लगातार चलाए गए अभियानों ने संगठन को बुरी तरह से कमजोर कर दिया है. झारखंड के विभिन्न जिलों में एक हजार से ज्यादा नक्सली बंद हैं, जिनमें कई बेहद कुख्यात है, ऐसे में अब झारखंड पुलिस का पूरा फोकस जेल बंद नक्सलियों के ऊपर केंद्रित है.

जेल में बंद नक्सलियों की गतिविधियों पर भी नजर

गुमला पुलिस द्वारा जेजेएमपी के जोनल कमांडर रामदेव लोहरा की गिरफ्तारी के बाद, अब झारखंड में वांटेड नक्सलियों की संख्या मात्र 17 रह गई है. 17 वांटेड नक्सलियों में 9 भाकपा माओवादी हैं, बाकी बचे 17 की तलाश में झारखंड पुलिस और केंद्रीय बल दोनों एक साथ ड्यूटी हुई है लेकिन अब पुलिस का फोकस सिर्फ जंगलों में सक्रिय बचे हुए नक्सलियों पर नहीं है. जेल में बंद नक्सली भी पुलिस की निगरानी के दायरे में हैं.

जेल में बंद नक्सलियों पर पुलिस की निगरानी (Etv Bharat)

कुख्यात नक्सलियों पर पुलिस की नजर

झारखंड में नक्सल संगठन को कमजोर करने के बाद अब पुलिस की नजर उन कुख्यात नक्सलियों पर भी है, जो जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, इनमें कई ऐसे बड़े और इनामी नक्सली हैं, जिन्होंने कभी संगठन को खड़ा करने और उसे मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. पुलिस को आशंका है कि जेल में रहते हुए भी नक्सली अपने पुराने संपर्क के जरिए संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं.

पुलिस को नक्सली नेटवर्क के खड़े होने की आशंका

इसी वजह से झारखंड की उन जेलों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां बड़े इनामी और कुख्यात नक्सली बंद हैं. जेल प्रशासन और पुलिस के स्तर पर ऐसे बंदियों की गतिविधियों, मुलाकातों और संपर्कों की लगातार निगरानी की जा रही है. मकसद साफ है कि जेल की चहारदीवारी के भीतर से भी नक्सली नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है. पुलिस किसी भी संभावित साजिश को शुरुआती स्तर पर ही रोकने की तैयारी में है.

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड पुलिस और अलग-अलग पैरामिलिट्री एजेंसियों की कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए नक्सलियों को जेल भेजे जाने के बाद भी उनकी निगरानी की जा रही है. पुलिस यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि जेल के अंदर रहते हुए भी वे किसी तरह की नई साजिश न रच सके.

विशेष टीम कर रही है काम

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के मुताबिक, जेल में बंद नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीम काम कर रही है, इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. जेल प्रशासन को भी इस संबंध में अलर्ट किया गया है.

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस इस बात को लेकर भी पूरी तरह सतर्क है कि जेल के अंदर रहते हुए कोई नक्सली या दूसरे कुख्यात अपराधी किसी तरह की साजिश न रच सके. इसके लिए जेल के अंदर विशेष टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. पुलिस की नजर न केवल जेल के अंदर उनकी गतिविधियों पर है बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि उनके संपर्क और पुराने नेटवर्क किसी तरह सक्रिय तो नहीं हैं. पुलिस का कहना है कि जेल के अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर निगरानी जारी है.

2026 में 103 नक्सलियों की गिरफ्तारी, मिसिर बेसरा समेत कई बड़े चेहरे पहुंचे जेल

झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का असर जेल में बंद नक्सलियों के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है शायद यही वजह है कि जेल पर नजर रखी जा रही है. पुलिस के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में अब तक कुल 103 नक्सलियों और उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें कई बड़े और इनामी नक्सली भी शामिल हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों पर घोषित इनाम की कुल राशि 2 करोड़ 2 लाख रुपये की थी. गिरफ्तारियों में सबसे बड़ी कार्रवाई जुलाई और अगस्त में देखने को मिली.

खासतौर पर 17 जुलाई 2026 को गिरिडीह में एक साथ कई बड़े नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़े. इनमें भाकपा माओवादी का पोलित ब्यूरो सदस्य/केंद्रीय कमेटी स्तर का मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर भी शामिल था, जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था, उसी दिन अजय महतो उर्फ मोच्छू और मेहनत उर्फ मोच्छू जैसे नक्सली भी गिरफ्तार किए गए, जिन पर 25 लाख और 15 लाख रुपये का इनाम था.

नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान

इनके अलावा गौरव उर्फ वीरेंद्र हांसदा को भी गिरफ्तार किया गया. ये सभी एक ही जेल में हैं, इससे पहले 2026 में पुलिस ने लातेहार, गढ़वा, रांची और अन्य इलाकों में भी महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की. मृत्युंजय भुइयां उर्फ फ्रेश भुइयां, महेंद्र खेरवार, वीरम राम, अमृत होरो, शिवनारायण सिंह उर्फ शिव और सुकुलदेव उरांव जैसे नाम इस सूची में शामिल हैं, इनमें कुछ पर लाखों रुपये का इनाम घोषित था.

अगस्त में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली. 5 अगस्त 2026 को सरायकेला इलाके से मदन महतो, रवि सिंह सरदार और मीना पहाड़िया को गिरफ्तार किया गया. मदन महतो पर 15 लाख रुपये, रवि सिंह सरदार पर 5 लाख रुपये और मीना पहाड़िया पर 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

सिर्फ संख्या नहीं, बड़े कैडर भी जेल में

पुलिस के आंकड़ों से साफ हो गया है कि गिरफ्तारियों में केवल निचले स्तर के कैडर ही नहीं बल्कि संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले लोग भी शामिल हैं. दस्तावेज में RCM, ZC, SZC, SAC और PBM/CCM स्तर के कैडरों की गिरफ्तारी भी हुई है. इनमें मिसिर बेसरा का नाम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह संगठन के शीर्ष स्तर से जुड़ा था और उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम था.

पुराने मामलों की भी हो रही है समीक्षा

अभियान आईजी नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ पहले से दर्ज मामलों को लेकर अलग से एक कमेटी बनाई गई है. यह कमेटी इन मामलों की लगातार निगरानी कर रही है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर मामलों में कानूनी प्रक्रिया प्रभावी तरीके से आगे बढ़े और आरोपी सिर्फ लंबे समय तक मुकदमे चलने के कारण आसानी से बाहर न आ सके. पुलिस का जोर ऐसे मामलों में मजबूत कानूनी पैरवी और समय पर कार्रवाई पर है, इसके लिए महत्वपूर्ण मामलों को अलग से चिह्नित किया गया है.

महत्वपूर्ण मामलों में स्पीडी ट्रायल की तैयारी

आईजी अभियान ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों को पुलिस ने चिन्हित किया है. इन मामलों में अदालत के माध्यम से स्पीडी ट्रायल कराने की कोशिश की जाएगी ताकि मुकदमों की सुनवाई जल्द पूरी हो सके और दोष साबित होने पर आरोपियों को शीघ्र सजा मिल सके.

पुलिस का मानना है कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उनके खिलाफ दर्ज मामलों को भी तार्किक परिणति तक पहुंचाना जरूरी है. इसी दिशा में केसों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद भी कार्रवाई जारी

झारखंड पुलिस की रणनीति अब नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ-साथ उनके खिलाफ चल रहे पुराने मामलों को भी तेजी से आगे बढ़ाने की है. पुलिस का लक्ष्य है कि गंभीर मामलों में अदालत के माध्यम से जल्द फैसला आए और दोषी पाए जाने वालों को सजा मिले.

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने साफ किया है कि गिरफ्तार नक्सलियों को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. जेल के अंदर उनकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि वे किसी भी तरह की नई आपराधिक साजिश को अंजाम न दे सके.

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