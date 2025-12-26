ETV Bharat / state

सड़क हादसे में झारखंड पुलिस के जवान की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से गयी जान

पलामूः जिला में एक सड़क दुर्घटना में झारखंड पुलिस के एक जवान की मौत हो गयी है. पुलिस का जवान छुट्टी के दौरान घर आया था.

जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिवान बीघा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान सोनू सिंह (38 वर्ष) दिवान बीघा निवासी के रूप में हुई है.

परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू सिंह बिहार के औरंगाबाद गए हुए थे. वहां से लौटने के दौरान घर से कुछ ही दूरी पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सोनू सिंह झारखंड पुलिस में कार्यरत थे और वर्तमान में रांची में पदस्थापित थे. वे छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे. इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. घटना को लेकर गांव में शोक व्याप्त है.