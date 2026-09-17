झारखंड पुलिस मुख्यालय का करमा पूजा को लेकर अलर्ट जारी, 22-23 सितंबर को विशेष निगरानी के निर्देश
करमा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 17, 2026 at 11:58 AM IST
रांची: करमा पूजा 2026 को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि राज्य में करमा पूजा का प्रमुख आयोजन 22 और 23 सितंबर 2026 को होगा. इसे देखते हुए पुलिस और बिजली विभाग के साथ-साथ एसडीआरएफ को आपसी समन्वय से सभी सुरक्षा इंतेजाम करने का निर्देश दिया गया है. सबसे ज्यादा सुरक्षा पर जोर करम डाल विसर्जन को लेकर दिया गया है.
करमा पूजा पूर्व संध्या से रहे अलर्ट
करमा पूजा के पूर्व संध्या पर उपवास एवं रात्रि पूजा के साथ करम डाल का विसर्जन किया जाता है. पूजा और विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया है. पुलिस मुख्यालय ने विशेष रूप से करम डाल विसर्जन के दौरान नदी, तालाब और जलाशयों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को पहले से तैयारी करने को कहा है. पत्र में पिछले वर्षों में करमा पूजा के दौरान हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है.
2021 में कई की डूबने से हुई थी मौत
पुलिस मुख्यालय के पत्र में वर्ष 2021 की चाईबासा की घटना का उल्लेख किया गया है. बरका कांटोली अखाड़ा के लोग करम डाल लाने के लिए रोरो नदी के उस पार गए थे. करम डाल लेकर लौटने के दौरान सभी लोग आगे निकल गए, जबकि टिंकू कोया पीछे रह गया और नदी के पानी में डूब गया. उसी वर्ष लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के सेरेगड़ा गांव में करम डाल विसर्जन के दौरान गड्ढे में जमा पानी में डूबने से चार युवतियों की मौत हुई थी.
पत्र के अनुसार, करम डाल विसर्जन के दौरान दो युवतियां पानी में डूबने लगी थी, उन्हें बचाने के प्रयास में तीन अन्य युवतियां भी पानी में उतर गई. इस घटना में चार युवतियों की मौत हो गई थी. लातेहार के बालूमाथ में ही एक अन्य घटना में 20 वर्षीय अजय उरांव की तालाब में डूबने से मौत हुई थी. इसके अलावा बरियातू क्षेत्र में करम डाल विसर्जन के दौरान 10 वर्षीय सूरज विश्वकर्मा की डूबने से मौत का भी उल्लेख किया गया है. मनिका थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्षीय रंजीत भुइयां की करम विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से मौत हुई थी.
2022 में करमा जुलूस में विवाद
पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2022 की लोहरदगा की घटना को भी गंभीरता से लिया है. करमा त्योहार के विसर्जन जुलूस में कुछ युवकों द्वारा जुलूस में शामिल होकर आदिवासी लड़कियों के साथ फोटो-वीडियो बनाने को लेकर विवाद और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी. मामले में केस दर्ज किया गया था. वहीं बोकारो के चंदनपुर थाना क्षेत्र में भी करमा पूजा के दौरान वीडियो बनाने से मना करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट का मामला सामने आया था. पुलिस ने इस घटना में भी प्राथमिकी दर्ज की थी.
पूजा स्थलों पर रहेगी विशेष निगरानी
मुख्यालय ने करमा पूजा के दौरान सामुदायिक संवेदनशील स्थानों, पूजा स्थलों और अखाड़ों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है. पूजा समितियों और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विवादित बिंदुओं का स्थानीय स्तर पर समाधान कराने का निर्देश दिया गया है. महिला श्रद्धालुओं और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए पूजा स्थलों पर मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है. अफवाह के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया है.
डीजे और भड़काऊ नारों पर रहेगी नजर
निर्देश में कहा गया है कि पर्व के दौरान डीजे पर बजने वाले उत्तेजक गीतों और भड़काऊ नारों पर लगातार निगरानी रखी जाए. शराब बिक्री से जुड़े स्थानों पर नजर रखने के साथ पर्व के दौरान शराबबंदी संबंधी आदेश जारी करने और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है. अवैध शराब, प्रतिबंधित मांस की बिक्री और जुआ-अड्डों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
सोशल मीडिया पर भी पुलिस की रहेगी नजर
व्हाट्सऐप ग्रुप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को आहत करने वाली अथवा नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों की निगरानी करने को कहा गया है. ऐसे मामलों में ग्रुप एडमिन की जानकारी और मोबाइल नंबर जुटाने का निर्देश दिया गया है.
जुलूस के रास्ते और बिजली तारों की जांच
करमा पूजा के दौरान निकलने वाले जुलूस के मार्ग का पहले से निरीक्षण करने को कहा गया है. कम ऊंचाई पर झूल रहे बिजली के तारों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया है. जिससे करम डाल ले जाते समय किसी तरह की दुर्घटना न हो. हाईटेंशन तारों से होने वाले संभावित हादसों को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.
बारिश के कारण इस समय नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए करम डाल विसर्जन वाले स्थानों पर सुरक्षा और बैरिकेडिंग की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन को पर्याप्त पुलिस बल, पीसीआर वाहन और जरूरत के अनुसार बचाव व्यवस्था उपलब्ध रखने को कहा गया है.
भीड़ को लेकर प्लानिंग के निर्देश
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से करमा पूजा के आयोजन, संभावित भीड़, संवेदनशील स्थानों, जुलूस के मार्ग और पिछले वर्षों की घटनाओं से संबंधित जानकारी भी मांगी है. साथ ही स्थानीय स्तर पर शांति समिति, पूजा समितियों और महत्वपूर्ण लोगों के साथ समन्वय कर करमा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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