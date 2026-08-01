ETV Bharat / state

चेहल्लुम को लेकर झारखंड में अलर्ट, सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश

रांचीः झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आगामी 4 अगस्त 2026 को मनाए जाने वाले चेहल्लुम पर्व को लेकर राज्य के सभी डीसी, एसएसपी/एसपी और रेल एसपी को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है.

विशेषकर सावन के महीने को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.

संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष मुस्लिम समुदाय के द्वारा चेहल्लुम पर्व 4 अगस्त को मनाया जाएगा. चेहल्लुम, इमाम हसन-हुसैन की शहादत के 40वें दिन उनकी याद में मनाया जाने वाला धार्मिक आयोजन है. इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में जुलूस निकाले जाते हैं तथा कई स्थानों पर पारंपरिक लाठी खेल और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं.

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगातार गश्त, निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था रखने को कहा गया है.

सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी नजर

इस पत्र में विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जाए. भड़काऊ, अफवाह फैलाने वाली या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी पोस्ट, वीडियो या संदेश पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो.