चेहल्लुम को लेकर झारखंड में अलर्ट, सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश
झारखंड पुलिस ने चेहल्लुम पर्व को लेकर अलर्ट जारी किया है.
Published : August 1, 2026 at 7:51 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आगामी 4 अगस्त 2026 को मनाए जाने वाले चेहल्लुम पर्व को लेकर राज्य के सभी डीसी, एसएसपी/एसपी और रेल एसपी को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है.
विशेषकर सावन के महीने को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.
संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष मुस्लिम समुदाय के द्वारा चेहल्लुम पर्व 4 अगस्त को मनाया जाएगा. चेहल्लुम, इमाम हसन-हुसैन की शहादत के 40वें दिन उनकी याद में मनाया जाने वाला धार्मिक आयोजन है. इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में जुलूस निकाले जाते हैं तथा कई स्थानों पर पारंपरिक लाठी खेल और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं.
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगातार गश्त, निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था रखने को कहा गया है.
सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी नजर
इस पत्र में विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जाए. भड़काऊ, अफवाह फैलाने वाली या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी पोस्ट, वीडियो या संदेश पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो.
सावन और कांवर यात्रा के कारण बढ़ी चुनौती
पुलिस मुख्यालय ने यह भी उल्लेख किया है कि 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक पूरे राज्य में सावन माह के अवसर पर श्रावणी मेला और कांवर यात्रा का आयोजन हो रहा है. ऐसे में एक ओर शिवभक्तों की भारी भीड़ रहेगी तो दूसरी ओर चेहल्लुम के धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे. दोनों समुदायों के बड़े आयोजनों के दौरान असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है.
स्थानीय स्तर पर भी जुटाई जाएगी खुफिया सूचना
पुलिस मुख्यालय ने जिलों को यह भी निर्देश दिया है कि केवल उपलब्ध सूचनाओं पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने स्तर से भी स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय कर सूचनाओं का संग्रह करें. पत्र में कहा गया है कि संलग्न सूचना विभिन्न स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें परिवर्तन संभव है. इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा रणनीति बनाई जाए.
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