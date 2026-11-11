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छठ महापर्व को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह अलर्ट, सभी जिलों में पूरी की गई फोर्स की मांग, घाटों पर रहेगी विशेष निगरानी

छठ पूजा ( फाइल फोटो- Etv Bharat )

रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी की है. राज्यभर में छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. जिलों के पुलिस अधीक्षकों की ओर से सुरक्षा के लिए जितने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई थी, उसे पूरा कर दिया गया है. इसके साथ ही छठ घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी तैयारी की गई है.

चार दिनों तक विशेष सतर्कता