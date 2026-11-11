छठ महापर्व को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह अलर्ट, सभी जिलों में पूरी की गई फोर्स की मांग, घाटों पर रहेगी विशेष निगरानी
छठ महापर्व को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है. सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 11, 2026 at 1:09 PM IST
रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी की है. राज्यभर में छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. जिलों के पुलिस अधीक्षकों की ओर से सुरक्षा के लिए जितने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई थी, उसे पूरा कर दिया गया है. इसके साथ ही छठ घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी तैयारी की गई है.
चार दिनों तक विशेष सतर्कता
छठ महापर्व के दौरान 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्याकालीन अर्घ्य और 16 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ्य दिया जाएगा. इन चारों दिनों में पुलिस और प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. पुलिस मुख्यालय का उद्देश्य है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के छठ महापर्व मना सकें. इसके लिए पुलिस बल की तैनाती से लेकर स्थानीय शांति समितियों के सहयोग तक सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं.
सभी जिलों को फोर्स उपलब्ध करवाया गया
आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि छठ पूरे देश में मनाया जाने वाला बहुत ही पवित्र पर्व है. इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है. सभी जिलों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली गई है. जहां जितने पुलिस बल की आवश्यकता बताई गई थी, वहां उस मांग को पूरा कर दिया गया है. पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जा रही है.
शांति समिति के सदस्य भी रखेंगे नजर
नरेंद्र सिंह ने बताया कि छठ पर्व को लेकर विशेष रूप से शांति समितियों का गठन किया गया है. इन समितियों में स्थानीय बुद्धिजीवियों और गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है. उनसे पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करने और अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने की अपील की गई है. किसी भी तरह की समस्या या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने को कहा गया है. पुलिस का मानना है कि स्थानीय लोगों के सहयोग से पर्व के दौरान बेहतर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.
छठ घाटों की सफाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में छठ घाटों की स्थिति का पहले से निरीक्षण करने और वहां साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. खतरनाक घाटों की पहचान कर वहां बैरिकेडिंग, गोताखोर, नाव और सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है. नदी, तालाब और डैम में पानी की अधिक गहराई वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है, ताकि अर्घ्य देने के दौरान किसी तरह की दुर्घटना न हो. घाटों और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के साथ जन सूचना प्रणाली भी दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है.
महिलाओं की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर नजर
छठ घाटों पर बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंचती हैं. इसे देखते हुए महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाएगी. छिनतई, चोरी, छेड़खानी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. जरूरत के अनुसार सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे.
नो क्राइम रिकार्ड, फिर भी पुलिस अलर्ट
आईजी नरेंद्र सिंह ने कहा कि छठ के दौरान सामान्य तौर पर अपराध की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी पुलिस लगातार सतर्क रहेगी और हर स्थिति पर नजर रखेगी और किसी भी तरह की शरारत या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
यातायात से लेकर अस्पताल तक की तैयारी
छठ के दौरान घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं और वाहनों की भीड़ बढ़ जाती है. इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है. भीड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करने, अग्निशमन दस्ते को तैयार रखने और सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है. सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर रहेगी, ताकि किसी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश न हो.
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