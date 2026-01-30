ETV Bharat / state

शब-ए-बारात को लेकर जारी किया गया अलर्ट, सांप्रदायिक संवेदनशीलता को लेकर सतर्कता के निर्देश

रांची: झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने शब-ए-बारात को लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को अलर्ट जारी किया है. पत्र में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पर्व के दौरान राज्य की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता और निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.

क्या है पत्र में?

स्पेशल ब्रांच के पत्र में बताया गया है कि इस वर्ष दो फरवरी को शब-ए-बारात पर्व मनाया जाने की सूचना है. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के द्वारा रात्रि के समय सभी कब्रिस्तान में अपने पुरखों की कब्र के पास एकत्रित होकर अगरबत्ती जलाने और स्थानीय मस्जिद के पास आतिशबाजी करने की परंपरा है. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के द्वारा रात्रि में मजारों और कब्रिस्तान में काफी संख्या में एकत्रित होकर फातिहा पढ़ी जाती है, साथ ही रात्रि में घर और मस्जिद में इबादत की जाती है.

ऐसे में कब्रिस्तान जाने के क्रम में रास्तों में और मस्जिदों के पास आतिशबाजी के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में राज्य की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता और निगरानी रखने की आवश्यकता है.

