नक्सलियों के खूनी क्रांति सप्ताह से शहीद सप्ताह तक पुलिस सतर्क, 23 दिनों तक झारखंड में हाई अलर्ट
8 से 30 नवंबर तक नक्सलियों के खूनी क्रांति, दमन विरोधी और शहीद सप्ताह को लेकर झारखंड पुलिस ने अलर्ट जारी किया है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.
Published : November 5, 2026 at 4:44 PM IST
रांची: झारखंड से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है. कुछ नक्सली जरूर पुलिस की नजर से दूर हैं, लेकिन वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं. हालांकि, झारखंड पुलिस पूर्व में नक्सलियों के द्वारा मनाया जाने वाले खूनी क्रांति सप्ताह और शहीद सप्ताह को लेकर वर्तमान में भी अलर्ट है. यही वजह है कि खूनी क्रांति सप्ताह और शहीद सप्ताह को लेकर झारखंड पुलिस के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है.
अलर्ट जारी
झारखंड में नक्सली गतिविधियों को लेकर पुलिस मुख्यालय एक बार फिर अलर्ट हो गया है. प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की ओर से नवंबर महीने में लगातार तीन सप्ताह तक अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाने की सूचना के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. नक्सलियों के इन कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे संपत्तियों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है.
इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखंड, रांची के कार्यालय से पत्र जारी किया गया है. यह पत्र रांची, जमशेदपुर और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षकों के साथ झारखंड के सभी पुलिस अधीक्षकों, झारखंड जगुआर और रेल पुलिस के अधिकारियों को भेजा गया है. पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि नक्सलियों के घोषित कार्यक्रमों को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले से सुरक्षा इंतजाम किए जाएं.
नवंबर में तीन सप्ताह तक नक्सलियों के कार्यक्रम
पुलिस मुख्यालय के पत्र के अनुसार, भाकपा माओवादी संगठन ने नवंबर महीने में तीन अलग-अलग सप्ताह मनाते रहे हैं.
- 8 से 15 नवंबर 2026 : खूनी क्रांति सप्ताह
- 16 से 22 नवंबर 2026 : दमन विरोधी सप्ताह
- 24 से 30 नवंबर 2026 : शहीद सप्ताह
पुलिस मुख्यालय का मानना है कि नक्सली संगठन के लगातार कमजोर होने, बड़े पैमाने पर नक्सलियों के आत्मसमर्पण, पुनर्वास और गिरफ्तारी के बावजूद इन सप्ताहों के दौरान संगठन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है. इसलिए पुलिस को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई है.
रेलवे ट्रैक, स्टेशन और पुल-पुलिया पर विशेष निगरानी
नक्सलियों के खूनी क्रांति और शहीद सफ्ताह को लेकर रेलवे क्षेत्र को विशेष रूप से संवेदनशील माना गया है. पुलिस मुख्यालय ने रेल क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, रेलवे साइडिंग, रेलगाड़ियों और महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा पुल-पुलिया, रेल ट्रैक के आसपास के इलाके और रेलवे से जुड़े संस्थानों पर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है. रेल पुलिस और जिला पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके.
सुरक्षा बलों के कैंप और सरकारी कार्यालय भी हो सकते हैं निशाने पर
पत्र में केवल रेलवे ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को भी संभावित निशाने के रूप में चिह्नित किया गया है. इनमें सुरक्षा बलों के कैंप, थाना, पिकेट और सीआरपीएफ कैंप शामिल हैं. इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय, अनुमंडल और जिला स्तर के कार्यालय, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों और वन विभाग के कार्यालयों एवं गोदामों पर भी सतर्कता बरतने को कहा गया है. पुलिस मुख्यालय ने आशंका जताई है कि नक्सली इन स्थानों को निशाना बनाकर दहशत फैलाने या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर सकते हैं.
मोबाइल टावर, कोल्ड स्टोरेज और खनन क्षेत्रों पर भी नजर
नक्सली गतिविधियों के दौरान संचार व्यवस्था और आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने की आशंका को भी पुलिस मुख्यालय ने नजरअंदाज नहीं किया है. पत्र में दूरस्थ इलाकों में लगे मोबाइल बीटीएस टावर, कोल साइडिंग, कोल डंप, माइंस और खनन स्थलों को विशेष निगरानी के दायरे में रखने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहने को कहा गया है. बाजारों और पुल-पुलिया जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी पुलिस की नजर रहेगी.
पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी सावधानी
पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा बलों, एसएपीओ और पुलिस के समर्थकों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष निर्देश दिए हैं. पत्र में कहा गया है कि नक्सली पहले छोटी-मोटी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस बल को घटनास्थल तक आने के लिए उकसाते रहे हैं. इसके बाद घटनास्थल तक पहुंचने वाले रास्तों में लैंडमाइंस या अन्य विस्फोटक लगाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में किसी भी घटना की सूचना मिलने पर बिना सत्यापन के पुलिस बल को घटनास्थल पर नहीं भेजने की हिदायत दी गई है. सूचना की गहन जांच और सत्यापन के बाद ही जरूरत के अनुसार कार्रवाई की जाए.
एसओपी का पालन और ब्रीफिंग अनिवार्य
पुलिस मुख्यालय ने तीनों सप्ताह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसओपी का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. संबंधित पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नियमित ब्रीफिंग करने और जवानों को संभावित खतरों के प्रति सतर्क रखने को कहा गया है. साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया है.
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