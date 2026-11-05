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नक्सलियों के खूनी क्रांति सप्ताह से शहीद सप्ताह तक पुलिस सतर्क, 23 दिनों तक झारखंड में हाई अलर्ट

रांची: झारखंड से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है. कुछ नक्सली जरूर पुलिस की नजर से दूर हैं, लेकिन वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं. हालांकि, झारखंड पुलिस पूर्व में नक्सलियों के द्वारा मनाया जाने वाले खूनी क्रांति सप्ताह और शहीद सप्ताह को लेकर वर्तमान में भी अलर्ट है. यही वजह है कि खूनी क्रांति सप्ताह और शहीद सप्ताह को लेकर झारखंड पुलिस के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है.

झारखंड में नक्सली गतिविधियों को लेकर पुलिस मुख्यालय एक बार फिर अलर्ट हो गया है. प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की ओर से नवंबर महीने में लगातार तीन सप्ताह तक अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाने की सूचना के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. नक्सलियों के इन कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे संपत्तियों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है.

इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखंड, रांची के कार्यालय से पत्र जारी किया गया है. यह पत्र रांची, जमशेदपुर और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षकों के साथ झारखंड के सभी पुलिस अधीक्षकों, झारखंड जगुआर और रेल पुलिस के अधिकारियों को भेजा गया है. पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि नक्सलियों के घोषित कार्यक्रमों को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले से सुरक्षा इंतजाम किए जाएं.

नवंबर में तीन सप्ताह तक नक्सलियों के कार्यक्रम

पुलिस मुख्यालय के पत्र के अनुसार, भाकपा माओवादी संगठन ने नवंबर महीने में तीन अलग-अलग सप्ताह मनाते रहे हैं.

8 से 15 नवंबर 2026 : खूनी क्रांति सप्ताह

16 से 22 नवंबर 2026 : दमन विरोधी सप्ताह

24 से 30 नवंबर 2026 : शहीद सप्ताह

पुलिस मुख्यालय का मानना है कि नक्सली संगठन के लगातार कमजोर होने, बड़े पैमाने पर नक्सलियों के आत्मसमर्पण, पुनर्वास और गिरफ्तारी के बावजूद इन सप्ताहों के दौरान संगठन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है. इसलिए पुलिस को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई है.

रेलवे ट्रैक, स्टेशन और पुल-पुलिया पर विशेष निगरानी

नक्सलियों के खूनी क्रांति और शहीद सफ्ताह को लेकर रेलवे क्षेत्र को विशेष रूप से संवेदनशील माना गया है. पुलिस मुख्यालय ने रेल क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, रेलवे साइडिंग, रेलगाड़ियों और महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा पुल-पुलिया, रेल ट्रैक के आसपास के इलाके और रेलवे से जुड़े संस्थानों पर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है. रेल पुलिस और जिला पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके.

सुरक्षा बलों के कैंप और सरकारी कार्यालय भी हो सकते हैं निशाने पर

पत्र में केवल रेलवे ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को भी संभावित निशाने के रूप में चिह्नित किया गया है. इनमें सुरक्षा बलों के कैंप, थाना, पिकेट और सीआरपीएफ कैंप शामिल हैं. इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय, अनुमंडल और जिला स्तर के कार्यालय, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों और वन विभाग के कार्यालयों एवं गोदामों पर भी सतर्कता बरतने को कहा गया है. पुलिस मुख्यालय ने आशंका जताई है कि नक्सली इन स्थानों को निशाना बनाकर दहशत फैलाने या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर सकते हैं.