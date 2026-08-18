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परीक्षा गड़बड़ी मामला: अभय के भाई एवं पत्नी से झारखंड पुलिस की लंबी पूछताछ, उगले कई राज!

जेएसएससी सीजीएल गड़बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने मास्टरमाइंड के परिवारवालों से लंबी पूछताछ की है.

Sub-Divisional Police Officer, Giridih
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 9:12 PM IST

3 Min Read
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गिरिडीह: जेपीएससी- जेएसएससी सीजीएल गड़बड़ी के मामले में सीआईडी के साथ झारखंड पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. सोमवार देर रात को धांधली के अहम आरोपी अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और पत्नी सुषमा को पूछताछ के लिए पुलिस लाई थी, जहां अक्षय को गांडेय थाना में रखकर कई घंटों तक पूछताछ की गई.

अक्षय को रांची लेकर जाएगी सीआईडी

वहीं सुषमा को महिला थाना में रखते हुए पूछताछ हुई है. मंगलवार शाम तक पूछताछ चलती रही, जो राज्य की एजेंसी है, उनके द्वारा भी पूछताछ की जाती रही है. संभवतः पूछताछ के बाद अक्षय को सीआईडी द्वारा रांची ले जाया जाएगा. हालांकि अभी तक इस मामले में स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों ने कुछ बताया नहीं है.

आरोपी अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और पत्नी सुषमा से पूछताछ (Etv Bharat)

महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की बात

इधर, कहा जा रहा है कि दोनों से खासकर अक्षय से हुई पूछताछ में जेएसएससी सीजीएल को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसके बाद से कई जगहों पर दबिश दी जा रही है. बता दें कि जेपीएसएसी में हुई गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद से झारखंड सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की है. जांच में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी को गिरफ्तार किया गया है.

Sub-Divisional Police Officer, Giridih
महिला थाने में अभय तिवारी की पत्नी (Etv Bharat)

आरोपी ने कबूली गड़बड़ी होने की बात

अभय ने गड़बड़ी की पूरी कहानी बयां कर दी है. जानकारी के अनुसार, अभय ने जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिव एग्जामिनेशन में गड़बड़ी होने की बात कबूल की है. यह भी बताया है कि 3120 पदों के लिए हुई कम्प्यूटर आधारित पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी. इसके बाद सोमवार को सीआईडी ने जेएसएससी कार्यालय में छापा मारा.

सीएम ने सभी परीक्षाओं को रद्द करने का लिया था फैसला

इस बीच सोमवार देर रात को मुख्य्मंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अलावा टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया, जिसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी है.

सोमवार रात को मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए गठित एसआईटी और सीआईडी की अब तक की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ चीजें ऐसी आई है, जिनसे गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं. यह भी कहा था कि जेपीएससी पीटी छात्र की सीजीएल में भी भूमिका पाई गई है.

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