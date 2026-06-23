बेहद गंभीर मुद्दों को लेकर भी जिलों के पुलिस कप्तान लापरवाह! नॉर्थ ईस्ट से जुड़े मामले को लेकर मुख्यालय नाराज

बेहद गंभीर मुद्दों को लेकर भी जिलों के पुलिस कप्तान लापरवाह! नॉर्थ ईस्ट से जुड़े मामले को लेकर मुख्यालय नाराज
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गंभीर मुद्दों को लेकर भी सभी जिलों के पुलिस कप्तान की लापरवाही पर नाराजगी जताई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : June 23, 2026 at 1:37 PM IST
रांची: झारखंड के सभी 24 जिलों के एसएसपी और एसपी उच्च प्राथमिकता वाले निर्देशों पर भी लापरवाही बरत रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट पांच-पांच बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद पुलिस मुख्यालय को नहीं पहुंच रही है. मामला उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव (Racial Discrimination) से जुड़ा है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के नागरिकों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव पर कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) मांगी थी. इसमें दिल्ली पुलिस द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रथाओं को पूरे देश में लागू करने, पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने, शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने और ऐसी घटनाओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है.
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी थी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा था.
तीन जून तक कोई रिपोर्ट नहीं
हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी राज्य के किसी भी जिले से तीन जून तक कोई रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय नहीं पहुंची. स्थानीय स्तर पर अपनाई गई नीतियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुलिस-प्रशिक्षण मॉड्यूल, शिकायत निवारण व्यवस्था और किसी भी सुधारात्मक कदम की जानकारी देने में सभी जिले नाकाम रहे.
पांच बार रिमाइंडर के बावजूद लापरवाही
पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर पत्र लिखकर स्थिति पर खेद जताया है. इसमें कहा गया है कि पांच बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद रिपोर्ट न मिलना बेहद खेदजनक है. मुख्यालय ने एक बार फिर सख्त निर्देश दिया है कि यदि अधीनस्थ जिले में उत्तर-पूर्वी नागरिकों के साथ कोई नस्लीय भेदभाव की घटना हुई है या कोई मामला दर्ज है तो उसकी पूरी जानकारी तुरंत भेजी जाए, ताकि केंद्र को समेकित रिपोर्ट भेजी जा सके.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा मामला
यह पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर 2016 के फैसले (Karma Dorjee & Ors. बनाम Union of India) से जुड़ा है. कोर्ट के आदेश के बाद नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव की शिकायतों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई थी.
कमेटी की 15वीं बैठक 15 दिसंबर 2025 को हुई, जिसमें उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फिर से याद दिलाने की सिफारिश की गई जिन्होंने अभी तक Action Taken Report नहीं भेजी है. इसी के आधार पर गृह मंत्रालय ने झारखंड समेत कई राज्यों से दोबारा रिपोर्ट तलब की है.
अन्य राज्यों की स्थिति
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कई राज्यों के पुलिस महानिदेशक स्तर से भी रिपोर्ट नहीं आई है. दिल्ली पुलिस के मॉडल को पूरे देश में अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें संवेदनशीलता प्रशिक्षण, शिकायत निवारण और त्वरित कार्रवाई शामिल है.
झारखंड पुलिस मुख्यालय अब सभी जिलों से तुरंत रिपोर्ट मांग रहा है. यदि जल्द रिपोर्ट नहीं आई तो उच्च स्तर पर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है.
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