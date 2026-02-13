नक्सल थ्रेट- विधायकों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय सतर्क, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी के निर्देश
Published : February 13, 2026 at 11:48 AM IST
रांची: झारखंड के मंत्री और विधायकों पर नक्सलियों के हमले का खतरा है. विधानसभा क्षेत्र में भाग लेने के लिए आने वाले विधायकों और मंत्रियों की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. विधानसभा सत्र के दौरान नक्सलियों ने बंद का कॉल भी किया है इसे देखते हुए आवश्यक एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है.
क्या है पूरा मामला
झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान माननीय विधायकों और मंत्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को विशेष अलर्ट जारी किया है. पत्र में आशंका जताई गई है कि विधायकों के मूवमेंट के दौरान माओवादियों या आपराधिक तत्वों द्वारा उन पर हमला हो सकता है. इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने संवेदनशील सड़कों और स्थलों को चिन्हित कर संबंधित जिलों को पत्र भेज दिया है.
पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में प्रमुख मार्गों और रेलमार्गों पर समुचित संख्या में गश्ती दल तैनात किए जाएं, साथ ही आसूचना संचलन को मजबूत कर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए. विशेष रूप से उन घाटियों और जंगलों पर नजर रखने का आदेश है जहां माओवादी सक्रियता या अपराधी छिपे रह सकते हैं.
संवेदनशील स्थलों की सूची
पुलिस मुख्यालय द्वारा चिन्हित प्रमुख स्थान इस प्रकार हैं-
- रांची-बुंडू-तमाड़ मार्ग पर तैमारा घाटी,
- रांची, हजारीबाग, कोडरमा सड़क पर चुटुपालू, चरही, नेशनल पार्क एवं तिलैया घाटी,
- रांची-सिमडेगा-गुमला मार्ग पर कोलेबिरा जंगल,
- खूंटी-चाईबासा सड़क पर बंदगांव जंगल घाटी
- रांची-लातेहार-पलामू मार्ग पर आमझरिया, टुडामू, मनिका घाटी,
- डालटेनगंज-छतरपुर-हरिहरगंज सड़क,
- नेतरहाट-महुआडांड़-गोला-बोकारो पेलावल मार्ग
- चौपारण मार्ग
अलर्ट पर रहे पुलिस
पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जारी एक लेटर में कहा गया है कि असेंबली का सेशन 18 फरवरी को होना है. ऐसे में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए विधायक - मंत्री 17 और 18 के बीच अपने-अपने क्षेत्र से मूव करेंगे. वहीं सूचना यह भी है कि 17 फरवरी को नक्सलियों ने बंद का ऐलान किया है, संभावना है कि माननीय विधायक और मंत्री बंदी के दौरान ही मूवमेंट करें, ऐसे में सुरक्षा हर जगह पुख्ता होना चाहिए.
