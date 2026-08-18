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ईद मिलाद-उन-नबी को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी, असामाजिक तत्वों पर पुलिस की नजर

रांची: ईद-मिलाद-उन-नबी पर्व को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में सभी उपायुक्तों, रांची, जमशेदपुर और धनबाद के एसएसपी/एसपी, सभी रेल पुलिस अधीक्षकों को पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से तैयारी करने को कहा गया है.

क्या है पत्र में

पत्र के अनुसार, इस वर्ष 26 अगस्त 2026 को मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद-मिलाद-उन-नबी पर्व मनाए जाने की सूचना है. हालांकि चांद दिखाई देने के आधार पर तारीख में बदलाव संभव है. इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग मिलाद, फातिहा, नात-ए-पाक सहित कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जुलूस भी निकाला जाता है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से ईद-मिलाद-उन-नबी के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाते हुए पूर्व से ही तैयारी को मुक्कमल बनाने का निर्देश दिया है.

इसके अलावा किन-किन स्थानों से जुलूस निकलने की संभावना है, जुलूस के आयोजक कौन हैं, उनका नाम और मोबाइल नंबर क्या है, इसकी जानकारी भी पुख्ता करने का निर्देश दिया है. साथ ही लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसी जुलूसों की संख्या तथा उनके नेतृत्वकर्ताओं की जानकारी भी जुटाने को कहा गया है. पुलिस को जुलूस के दौरान संवेदनशील स्थानों और उन रास्तों की पहचान करने को कहा गया है, जहां विशेष निगरानी की जरूरत है. इसके साथ ही पूर्व में विवादित या संवेदनशील रहे स्थानों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

सोशल मीडिया को करें चिन्हित

पत्र में ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप की जानकारी जुटाने को कहा गया है, जहां किसी समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी या नफरत फैलाने वाली सामग्री प्रसारित की जाती हो. ऐसे ग्रुप के एडमिन का नाम और मोबाइल नंबर भी जुटानी है. इसके अलावा ईद-मिलाद-उन-नबी के दौरान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के भाग लेने की सूचना हो तो उसकी जानकारी भी पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

पुरानी घटनाओं का भी उल्लेख

पुलिस मुख्यालय के पत्र में बोकारो सहित कुछ अन्य जिलों की कुछ पुरानी घटनाओं का उल्लेख करते हुए संवेदनशीलता बरतने को कहा गया है. पत्र के मुताबिक वर्ष 2025 में तेनुघाट ओपी क्षेत्र के नैनाटांड़ गांव में ईद-मिलाद-उन-नबी पर्व से एक दिन पहले मुस्लिम समुदाय का झंडा पानी के गड्ढे में फेंका हुआ पाया गया था. इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी देखी गई थी और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की गई थी. इसी तरह 19 अक्टूबर 2021 की एक घटना का भी जिक्र किया गया है.

पत्र के अनुसार ईद-मिलाद-उन-नबी के मौके पर पूर्व में हुई घटना में रामेश्वर ठाकुर और जलालुद्दीन अंसारी पर तीन गायों को बेरहमी से पीटकर घायल करने का आरोप लगा था. इस मामले में पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 125/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने का उल्लेख पत्र में है. वहीं हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र की वर्ष 2019 की घटना का भी पुलिस मुख्यालय ने उल्लेख किया है.

शांति समिति के साथ बैठक करने का निर्देश

पुलिस मुख्यालय ने सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है. विवादित मुद्दों का समाधान बातचीत के माध्यम से पहले ही करने पर जोर दिया गया है. हिंदू और मुस्लिम समुदाय के ऐसे गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क में रहने को कहा गया है, जिन्हें स्थानीय लोग सम्मान देते हैं और जिनकी बात को प्रभावी तरीके से माना जाता है. उनसे पर्व के दौरान सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाने की अपेक्षा की गई है.