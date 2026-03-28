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बाबा बैद्यनाथ धाम अंडर थ्रेट, सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश!

रांचीः भारत के प्रमुख धर्मिक स्थलों में से एक झारखंड का बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर अंडर थ्रेट है. कुछ देशद्रोही तत्वों के द्वारा मंदिर देवघर की रेकी करने की बात सामने आ रही है. इस मामले की गंभरिता को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा देवघर डीसी और एसपी को पत्र लिखकर मंदिर की सुरक्षा पुख्ता करने का निर्देश जारी किया गया है.

सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए

देवघर का बाबा मंदिर अंडर थ्रेट में है, सूचना के अनुसार देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम की रेकी की गई है. इसमें पाकिस्तानी जासूसों के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है. मामला ज्ञात होने के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा देवघर डीसी और एसपी को विशेष सतर्कता और निगरानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं.

झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा देवघर डीसी/एसपी को भेजे गए पत्र में यह बताया गया है. कुछ सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि देवघर का बाबा मंदिर का कुछ संदिग्धों के द्वारा रेकी की गई है. विभिन्न समाचार पत्रों में यह बताया गया है कि 22 मार्च 2026 को गाजियाबाद के कौशाम्बी पुलिस के द्वारा तीन संदिग्धों को पकड़ा गया, जिसमें पाकिस्तानी जासूस बिहार का रहने वाला नौशाद आलम भी शामिल है. उससे पूछताछ के क्रम में भी बाबा मंदिर की रेकी किए जाने की बातें सामने आई हैं.

श्रावणी मेला हो सकता है प्रभावित!

पत्र में यह भी बताया गया है कि 30 जुलाई 2026 से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने वाला है, जिस काफी संख्या में देश-विदेश एवं अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं का आगमन होता है. इस तरह की खबरों से श्रावणी मेला प्रभावित हो सकती हैं.

इससे पूर्व भी वर्ष 2005 में ऐसा ही एक प्रकाश में आया था जिसमें पाकिस्तान से कनेक्शन रखने तथा भारत के आंतरिक सुरक्षा की सूचना लीक करने के आरोप में हरियाणा के हिसार के न्यू अग्रसेन एक्सटेशन इलाके से गिरफ्तार युट्युबर ज्योति मलहोत्रा ने श्रावणी मेले में कांवरिया पथ एवं बाबा मंदिर का भ्रमण किया था. ज्योति मलहोत्रा ने अपने यूट्युब चैनल पर बाबा मंदिर एवं कांवरिया पथ का वीडियो बनाकर शेयर किया गया था.

संदिग्ध महिला बुरका पहन के भी पहुंची थी मंदिर