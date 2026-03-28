बाबा बैद्यनाथ धाम अंडर थ्रेट, सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश!

बाबा बैद्यनाथ धाम अंडर थ्रेट, सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश!
झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गये हैं.
Published : March 28, 2026 at 10:45 PM IST
रांचीः भारत के प्रमुख धर्मिक स्थलों में से एक झारखंड का बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर अंडर थ्रेट है. कुछ देशद्रोही तत्वों के द्वारा मंदिर देवघर की रेकी करने की बात सामने आ रही है. इस मामले की गंभरिता को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा देवघर डीसी और एसपी को पत्र लिखकर मंदिर की सुरक्षा पुख्ता करने का निर्देश जारी किया गया है.
सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए
देवघर का बाबा मंदिर अंडर थ्रेट में है, सूचना के अनुसार देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम की रेकी की गई है. इसमें पाकिस्तानी जासूसों के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है. मामला ज्ञात होने के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा देवघर डीसी और एसपी को विशेष सतर्कता और निगरानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं.
झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा देवघर डीसी/एसपी को भेजे गए पत्र में यह बताया गया है. कुछ सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार पत्रों के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि देवघर का बाबा मंदिर का कुछ संदिग्धों के द्वारा रेकी की गई है. विभिन्न समाचार पत्रों में यह बताया गया है कि 22 मार्च 2026 को गाजियाबाद के कौशाम्बी पुलिस के द्वारा तीन संदिग्धों को पकड़ा गया, जिसमें पाकिस्तानी जासूस बिहार का रहने वाला नौशाद आलम भी शामिल है. उससे पूछताछ के क्रम में भी बाबा मंदिर की रेकी किए जाने की बातें सामने आई हैं.
श्रावणी मेला हो सकता है प्रभावित!
पत्र में यह भी बताया गया है कि 30 जुलाई 2026 से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने वाला है, जिस काफी संख्या में देश-विदेश एवं अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं का आगमन होता है. इस तरह की खबरों से श्रावणी मेला प्रभावित हो सकती हैं.
इससे पूर्व भी वर्ष 2005 में ऐसा ही एक प्रकाश में आया था जिसमें पाकिस्तान से कनेक्शन रखने तथा भारत के आंतरिक सुरक्षा की सूचना लीक करने के आरोप में हरियाणा के हिसार के न्यू अग्रसेन एक्सटेशन इलाके से गिरफ्तार युट्युबर ज्योति मलहोत्रा ने श्रावणी मेले में कांवरिया पथ एवं बाबा मंदिर का भ्रमण किया था. ज्योति मलहोत्रा ने अपने यूट्युब चैनल पर बाबा मंदिर एवं कांवरिया पथ का वीडियो बनाकर शेयर किया गया था.
संदिग्ध महिला बुरका पहन के भी पहुंची थी मंदिर
पुलिस मुख्यालय के पत्र में यह भी बताया गया है कि 30.10.2025 को एक संदिग्ध महिला बुरका पहने हुए हालत में मंदिर प्रांगण क घुस गई थी. मंदिर प्रांगण में उपस्थित पंडा/पुजारियों द्वारा उक्त महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला समझ कर बाहर निकाल दिया गया. समय पर स्थानीय पुलिस को सूधना नहीं मिलने को कारण उक्त संदिग्ध महिला का सत्यापन नहीं हो पाया था.
विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता
देवघर डीसी और एसपी को लिखे पत्र में पुलिस मुख्यालय के द्वारा मामले को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए है. पत्र में लिखा गया है कि इस परिप्रेक्ष्य में आगामी श्रावणी मेला के गद्देनजर देवधर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रशासनिक सतर्कता एवं निगरानी अपेक्षित है.
बाबा मंदिर से मिली थी पाकिस्तान की करेंसी
कुछ दिन पहले ही बाबा मंदिर के दान भंडार खोला गया था, इस भंडार में बाबा मंदिर आने वाले श्रदालु दान करते हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दान पात्र से पाकिस्तानी करेंसी भी मिली थी. हालांकि पाक करेंसी को लेकर यह बताया जा रहा है कि बाबा मंदिर में न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी श्रदालु दर्शन करने आते हैं. ऐसे में हो सकता है कि किसी पाकिस्तानी भक्त के द्वारा ये पाक करेंसी दान की गई हो, हालांकि अभी भी मामला जांच में है.
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