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पटाखों की बिक्री से लेकर आतिशबाजी तक रहेगी पुलिस की नजर, फायर ब्रिगेड को अलर्ट रहने का निर्देश

अग्निशमन गाड़ियां. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः दीपावली और छठ महापर्व के दौरान पटाखों की बिक्री, भंडारण और आतिशबाजी पर पुलिस और प्रशासन की विशेष नजर रहेगी. त्योहारों में अगलगी और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत पटाखा दुकानों की जांच से लेकर अवैध भंडारण पर कार्रवाई और निर्धारित समय के बाद आतिशबाजी रोकने तक के निर्देश दिए गए हैं.

पटाखा दुकानों के लाइसेंस और भंडारण की जांच