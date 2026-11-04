पटाखों की बिक्री से लेकर आतिशबाजी तक रहेगी पुलिस की नजर, फायर ब्रिगेड को अलर्ट रहने का निर्देश
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने दीपावली और छठ महापर्व के दौरान अगलगी की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : November 4, 2026 at 2:17 PM IST
रांचीः दीपावली और छठ महापर्व के दौरान पटाखों की बिक्री, भंडारण और आतिशबाजी पर पुलिस और प्रशासन की विशेष नजर रहेगी. त्योहारों में अगलगी और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत पटाखा दुकानों की जांच से लेकर अवैध भंडारण पर कार्रवाई और निर्धारित समय के बाद आतिशबाजी रोकने तक के निर्देश दिए गए हैं.
पटाखा दुकानों के लाइसेंस और भंडारण की जांच
प्रशासन को पटाखा दुकानों के लाइसेंस में दर्ज शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. जिला पुलिस समय-समय पर पटाखा दुकानों में छापेमारी कर उनके स्टॉक और भंडारण से संबंधित कागजात की जांच करेगी. बिना अनुमति पटाखों का भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी जांच होगी कि पटाखा विक्रेता सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं. हाइ डेसिबल पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए भी निगरानी रखी जा रही है.
पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, दीपावली के अवसर पर पटाखे चलाने का समय रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक निर्धारित है. यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के आलोक में दिया गया है. सभी जिलों को निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है.
छठ घाटों पर पटाखे और आतिशबाजी पर रोक
छठ महापर्व के दौरान घाटों पर भी पटाखे और आतिशबाजी नहीं करने को लेकर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. स्थानीय थाना और छठ पूजा समितियों के माध्यम से अर्घ्य व पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा. इसके लिए सार्वजनिक संदेश भी प्रसारित किए जाएंगे.
संवेदनशील स्थानों पर तैनात होगी अग्निशमन टीम
अगलगी की घटनाओं से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर अग्निशमन दस्ता (फायर ब्रिगेड) तैनात रखने का निर्देश दिया गया है. जिलों में उपलब्ध अग्निशमन सेवाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन व्यवस्था सक्रिय रहनी चाहिए. जिलों को इन निर्देशों के अनुपालन में विशेष सतर्कता बरतने और पटाखों की बिक्री से लेकर आतिशबाजी तक लगातार निगरानी रखने को कहा गया है.
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