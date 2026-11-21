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शोभायात्रा, प्रभात फेरी और गंगा स्नान पर पुलिस की नजर, झारखंड में पर्वों को लेकर विशेष सतर्कता

झारखंड पुलिस मुख्यालय ( Etv Bharat )

रांचीः गुरु नानक देव जी की जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट हो गया है. दोनों पर्व 24 नवंबर 2026 को मनाये जायेंगे. इस दौरान राज्य के अलग-अलग जिलों में धार्मिक आयोजन, शोभायात्रा, प्रभात फेरी, कीर्तन और कार्तिक पूर्णिमा पर नदी, तालाब और डैम में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है. इसे देखते हुए झारखंड पुलिस की विशेष शाखा ने सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है.

पत्र जारी, सतर्क रहने की हिदायत