ETV Bharat / state

झारखंड पुलिस के आठ अफसरों को मिला आईपीएस में प्रमोशन, अधिसूचना जारी

झारखंड पुलिस के आठ अफसरों को आईपीएस में प्रमोशन मिला है.

Jharkhand police eight officers have been promoted to Indian Police Service
झारखंड पुलिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 9, 2025 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राज्य पुलिस सेवा के आठ पुलिस अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रमोशन को लेकर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. यह अधिसूचना भारतीय पुलिस सेवा (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है.

इन अफसरों को मिला आईपीएस में प्रमोशन

  1. शिवेंद्र.
  2. राधा प्रेम किशोर.
  3. मुकेश कुमार महतो.
  4. दीपक कुमार.
  5. मंजरुल होदा.
  6. राजेश कुमार.
  7. रौशन गुड़िया.
  8. श्रीराम समद.

तीन अफसरों को प्रोविजनली किया गया शामिल

इस प्रमोशन लिस्ट में शामिल तीन नामों शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और मुकेश कुमार महतो के नाम शामिल किए गए हैं. इन तीनों अधिकारियों को फिलहाल “प्रोविजनली” शामिल किया गया है, अर्थात उन पर लंबित किसी भी आपराधिक या विभागीय मामले की जांच पूरी होने और राज्य सरकार से उपयुक्तता प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही अंतिम नियुक्ति की जाएगी.

इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि चयन सूची में नाम आने के बाद भी नियुक्ति तभी होगी जब UPSC की औपचारिक अनुशंसा, राज्य सरकार की सतर्कता/ईमानदारी प्रमाणित रिपोर्ट और सभी लंबित प्रकरणों के निपटारे के बाद अंतिम आदेश जारी होगा.

दिसंबर महीने में हुई थी बैठक

गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना में यह बताया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग ने 8 दिसंबर 2025 को बैठक कर वर्ष 2022 और 23 की चयन सूची को अपनी स्वीकृति प्रदान की है. अधिसूचना में बताया गया है कि झारखंड राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के नाम को चयन सूची में शामिल किया गया है. जिन्हें आईपीएस में पद्गति के बाद झारखंड कैडर में रिक्त पड़े आठ पदों पर नियुक्त किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति! यूपीएससी की बैठक में बनी सहमति

इसे भी पढ़ें- झारखंड पुलिस सेवा के 38 डीएसपी को मिला प्रमोशन, अधिसूचना जारी

इसे भी पढ़ें- झारखंड में 17 साल बाद शुरू हुई JPSC की प्रमोशन प्रक्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसरों में खुशी और असंतोष

TAGGED:

झारखंड पुलिस मुख्यालय
APPOINTMENT BY PROMOTION REGULATION
POLICE OFFICERS PROMOTED TO IPS
RANCHI
POLICE OFFICERS PROMOTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.