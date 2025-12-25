ETV Bharat / state

'झारखंड पुलिस के ड्राइवर की बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर की हत्या..' बिहार पुलिस का खुलासा

आरोपी बेटा और उसका दोस्त गिरफ्तार : पुलिस ने इस मामले में मृतक के आरोपी बेटे विशाल तिवारी और उसके दोस्त मो. जिशान अहमद जिलानी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस के अनुसार मृतक का पुत्र विशाल अपने पिता की संपत्ति बेचे जाने से नाराज रहता था और इसी रंजिश में उसने अपने मित्र मो. जिशान अहमद जिलानी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था.

बेटे ने की पिता की गला रेतकर हत्या : एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पशुपतिनाथ तिवारी झारखंड के हजारीबाग पुलिस में ड्राइवर थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर जांच शुरू की. जांच में यह बात सामने आई कि मृतक की हत्या उनकी संपत्ति को लेकर हुए पारिवारिक विवाद के कारण की गई है.

''मृतक जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे. मृतक की नौकरी और रिटायरमेंट के पैसे की लालच में अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने अपने ही पिता की चाकू से गला रेतकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने सबसे पहले मृतक के बेटे विशाल के दोस्त जिशान अहमद जिलानी को हजारीबाग से उठाया उसके बाद पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया. इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.''- रंजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2

20 दिसंबर को हुई थी हत्या : शनिवार को भगवतपुर निवासी पशुपतिनाथ तिवारी की हत्या हुई थी. वह झारखंड के हजारीबाग में अपने परिवार के साथ रहते थे और जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे. जानकारी के अनुसार बीते 13 दिसंबर को पशुपतिनाथ तिवारी के पैतृक घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने उन्हें फोन पर दी थी.

हत्या के लिए रची थी साजिश : इसके बाद 14 दिसंबर को वह अपने परिवार के साथ गांव पहुंचे और चांदी थाना में चोरी को लेकर आवेदन भी दिया था. बताया जा रहा है कि उस रात उन्होंने अपने घर के परिसर में दोस्तों के साथ पार्टी की थी. पार्टी के बाद वो सोने चले गए जिसके बाद उनकी हत्या हो गई.

