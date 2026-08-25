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झारखंड में संगठित अपराध की जड़ पर प्रहार, अपराधी और उनके सहयोगियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रही पुलिस

डाटा सेंटर, रांची ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने अब कार्रवाई को और रणनीतिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. गैंग बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों पर सिर्फ गिरफ्तारी और केस दर्ज करने तक सीमित रहने के बजाय उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है. पुलिस का लक्ष्य संगठित अपराध की जड़ तक पहुंचकर उसके आर्थिक और आपराधिक ढांचे को ध्वस्त करना है. बड़े गैंगस्टर के खात्मे के बाद भी जारी है आतंक पुलिस की लगातार कार्रवाई और अपराधियों के ‘हाफ एनकाउंटर’ के बावजूद झारखंड में लेवी वसूलने के लिए गैंग बेखौफ नजर आ रहे हैं. कुख्यात अमन साहू और सुजीत सिन्हा के खात्मे तथा अमन सिंह की जेल में हत्या के बाद माना जा रहा था कि रंगदारी का खेल थमेगा, लेकिन नए अपराधियों ने उनकी जगह ले ली है. फिलहाल राहुल दुबे और प्रिंस खान जैसे गैंगस्टरों का खौफ कंस्ट्रक्शन साइटों और औद्योगिक इलाकों में दिख रहा है. हाल के दिनों में जितने आपरधियों का हाफ एनकाउंटर हुआ उससे ज्यादा उन्होंने आतंक मचाया है. अपराधी और उनके सहयोगियों का डिजिटल डेटाबेस (Etv Bharat) केस स्टडीज (2026) 23 अगस्त 2026 को चतरा के टंडवा स्थित चंद्रगुप्त कोल परियोजना में सुशी इंफ्रा के कार्यालय पर चार नकाबपोश अपराधियों ने दिनदहाड़े फायरिंग की. गोली लगने से गार्ड घायल हुआ. घटना में राहुल दुबे गैंग का नाम सामने आया. 21 अगस्त को पलामू के सतबरवा में नेशनल हाईवे निर्माण स्थल पर फायरिंग में दो मजदूर घायल हुए. मौके से चार खोखे और राहुल दुबे गिरोह का पर्चा मिला. 25 जुलाई को हजारीबाग के गिद्दी में राहुल दुबे गैंग के नाम पर हाइवा के उपचालक को दोनों पैरों में गोली मारी गई. इसी दिन बड़कागांव में दो हाइवा पर आठ राउंड फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी प्रिंस खान ने ली थी. लगातार घटनाएं बताती हैं कि कार्रवाई के बावजूद रंगदारी का नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. अलग-अलग विंग काम पर जुटी झारखंड से नक्सलवाद खत्म हो चुका है लेकिन संगठित अपराध का चेहरा लगातार बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, आए दिन रंगदारी को लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनियों के दफ्तरों पर हमले किए जा रहे हैं गोलियां चलाई जा रही है. अपराधी इस आतंक को सिर्फ इसलिए कायम करने में लगे हैं ताकि आतंक के खौफ से वे मोटी कमाई कर सके लेकिन अब झारखंड पुलिस के द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया है, जिनके जरिए न सिर्फ संगठित गिरोहों को न सिर्फ आर्थिक छोटी दी जाएगी बल्कि उनके सहयोगियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा. संगठित अपराध के खिलाफ चल रही इस रणनीति में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS), आईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्विक रिस्पांस और विशेष टीमों के साथ-साथ सभी जिलों के एसपी को भी जोड़ा गया है. अलग-अलग स्तर पर काम कर रही पुलिस टीमों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अपराधियों के नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है.