11 साल पुरानी झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती में नियुक्ति की मांग, सफल अभ्यर्थियों ने DGP को सौंपा आवेदन
झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 के सफल अभ्यर्थियों ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 7:31 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 के सफल अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2026 के आदेश का जल्द अनुपालन कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है. अभ्यर्थियों ने गुरुवार को पहले JSSC कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली. यहां उन्हें बताया गया कि सभी अभ्यर्थियों की फाइल आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दी गई है.
इसके बाद सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखित आवेदन सौंपा. अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को करीब तीन सप्ताह बीत चुके हैं और चार सप्ताह की निर्धारित समय-सीमा में अब करीब एक सप्ताह ही शेष है. ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया में और देरी नहीं होनी चाहिए.
मामला झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015, विज्ञापन संख्या 04/2015 से जुड़ा है. अभ्यर्थियों के मुताबिक SLP (C) No. 1359/2023 एवं संबद्ध मामलों में Jitendra Kumar Sharma & Ors. vs. State of Jharkhand & Ors. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को राज्य और संबंधित प्रतिवादियों को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने और नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का भी निर्देश दिया है.
अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद उन्हें उम्मीद है कि अब प्रक्रिया जल्द पूरी होगी. उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय से आदेश का अक्षरशः पालन करने की अपील की है.
अभ्यर्थी सौरभ कुमार ने कहा कि हम लोग करीब 11 वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को स्पष्ट आदेश देते हुए चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. अब समय-सीमा खत्म होने में करीब एक सप्ताह बचा है. हमारी मांग है कि सरकार और पुलिस मुख्यालय बिना किसी देरी के प्रक्रिया पूरी कर सभी पात्र सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करे.
अभ्यर्थियों ने DGP से पांच प्रमुख मांगें रखी हैं. इनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल और पूर्ण अनुपालन, नियुक्ति से जुड़ी शेष औपचारिकताएं जल्द पूरी करना, निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करना, अनावश्यक देरी रोकना और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का अवसर देना शामिल है.
अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से भी मामले में हस्तक्षेप कर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कराने में सहयोग की उम्मीद जताई है. उनका कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद अब उनकी नजर सरकार और पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई पर है.
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