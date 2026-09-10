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11 साल पुरानी झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती में नियुक्ति की मांग, सफल अभ्यर्थियों ने DGP को सौंपा आवेदन

रांचीः झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 के सफल अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2026 के आदेश का जल्द अनुपालन कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है. अभ्यर्थियों ने गुरुवार को पहले JSSC कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली. यहां उन्हें बताया गया कि सभी अभ्यर्थियों की फाइल आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दी गई है.

इसके बाद सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखित आवेदन सौंपा. अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को करीब तीन सप्ताह बीत चुके हैं और चार सप्ताह की निर्धारित समय-सीमा में अब करीब एक सप्ताह ही शेष है. ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया में और देरी नहीं होनी चाहिए.

झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती 2015 के सफल अभ्यर्थी (ETV Bharat)

मामला झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015, विज्ञापन संख्या 04/2015 से जुड़ा है. अभ्यर्थियों के मुताबिक SLP (C) No. 1359/2023 एवं संबद्ध मामलों में Jitendra Kumar Sharma & Ors. vs. State of Jharkhand & Ors. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को राज्य और संबंधित प्रतिवादियों को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने और नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का भी निर्देश दिया है.

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद उन्हें उम्मीद है कि अब प्रक्रिया जल्द पूरी होगी. उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय से आदेश का अक्षरशः पालन करने की अपील की है.