13 को घर में चोरी, 20 को मर्डर.. झारखंड के हवलदार की बिहार के आरा में बेरहमी से हत्या

झारखंड के हवलदार की आरा में हत्या ( ETV Bharat )

भोजपुर : बिहार के आरा में छुट्टी पर आए झारखंड पुलिस के हवलदार की उनके घर में निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक हवलदार का नाम पशुपतिनाथ तिवारी था जो कि झारखंड के हजारीबाग में परिवार के साथ रहते थे. लेकिन अपने आरा के भगवतपुर स्थित पैतृक घर में चोरी की घटना की वजह से वह अपने पैतृक निवास पर पहुंचे लेकिन इसी बीच उनकी बेरहमी से हत्या हो गई. छुट्टी पर आए हवलदार की हत्या : मृतक पशुपतिनाथ तिवारी छुट्टी पर आए थे और वह जनवरी 2026 में रिटायर होने वाले थे. मिली जानकारी के मुताबिक 13 दिसंबर को पशुपतिनाथ तिवारी के पैतृक घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने उन्हें फोन पर दी थी. इसके बाद 14 दिसंबर को वह अपने परिवार के साथ गांव पहुंचे और चांदी थाना में चोरी को लेकर आवेदन भी दिया था. घर के बाहर लोगों और पुलिस की भीड़ (ETV Bharat) देर रात तक चली थी पार्टी : बताया जा रहा है कि बीती रात उन्होंने अपने घर के परिसर में दोस्तों के साथ पार्टी की थी. पार्टी देर रात तक चलती रही. इसी दौरान उनकी पत्नी उन्हें सोने के लिए कहकर खुद सोने चली गईं, जबकि पशुपतिनाथ तिवारी पार्टी खत्म होने के बाद दूसरे कमरे में सोने चले गए.