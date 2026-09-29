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बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस का शानदार प्रदर्शन, दो जवानों ने जीते पदक

अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में झारखंड के जवानों ने शानदार प्रदर्शन किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Jharkhand Police athletes won medals in All India Police Wrestling Cluster Competition
75वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 10:57 PM IST

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रांचीः हरियाणा के मधुबन में आयोजित 75वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता 2026-27 में झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. इस प्रतियोगिता के तहत आयोजित बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में झारखंड पुलिस के दो जवानों ने पदक अपने नाम किए.

झारखंड पुलिस का शानदार प्रदर्शन

23 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस के हवलदार संतोष कुमार बोबोंगा ने 56 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया. वहीं, आरक्षी वीरेंद्र बोदरा, झारखंड सशस्त्र पुलिस-6 ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड पुलिस की उपलब्धियों में एक और अध्याय जोड़ा.

Jharkhand Police athletes won medals in All India Police Wrestling Cluster Competition
बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस का शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी

इस प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा पुलिस की मेजबानी में मधुबन, हरियाणा में किया गया था. जिसमें देशभर की पुलिस इकाइयों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस के दोनों खिलाड़ियों का पदक जीतना उनके अनुशासन, मेहनत और खेल प्रतिभा को दर्शाता है. दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से झारखंड पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है.

Jharkhand Police athletes won medals in All India Police Wrestling Cluster Competition
बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस का शानदार प्रदर्शन (ETV Bharat)

पदक जीतने वाले जवानों को पुलिस अधिकारियों और सहकर्मियों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक हासिल करना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है.

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झारखंड पुलिस के जवानों ने पदक जीता
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