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बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस का शानदार प्रदर्शन, दो जवानों ने जीते पदक

75वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता ( ETV Bharat )

रांचीः हरियाणा के मधुबन में आयोजित 75वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता 2026-27 में झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. इस प्रतियोगिता के तहत आयोजित बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में झारखंड पुलिस के दो जवानों ने पदक अपने नाम किए.