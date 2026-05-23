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'वर्दी भत्ता दिलवा देहू हुजूर' पुलिस वालों ने गाने के माध्यम से उकेरा अपना दर्द, सरकार को लिखा गया पत्र

रांची: झारखंड पुलिस में काम करने वाले अफसर और कर्मी इन दिनों काफी परेशान हैं. उन्हें वर्दी भत्ता समेत कई अन्य भत्ते की दर बहुत कम मिल रही हैं. इसे लेकर पुलिसकर्मियों ने सरकार को अपनी मांगों को लेकर पत्र लिखा है. साथ ही "वर्दी भत्ता दिला देहू हुजूर" नाम का एक गाना भी रिलीज किया गया है.

एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव ने लिखा पत्र

झारखंड पुलिस एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राकेश पांडे ने सरकार को पत्र लिखकर पुलिस की कई मांगों पर विचार करने की अपील की है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव राकेश पांडे के मुताबिक, झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने हमेशा राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है.

पुलिस बल के जवान और पदाधिकारी बहुत मुश्किल, तनाव भरे और दुर्गम हालात में 24/7 अपनी ड्यूटी करते हैं. झारखंड से अलग, बिहार सरकार ने पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं, जिसमें कई भत्तों में सम्मानजनक वृद्धि शामिल है. हालांकि, यह बेहद खेदजनक है कि झारखंड में पुलिस बल को कई भत्ते बेहद पुराने और नगण्य दरों पर मिल रहे हैं, जबकि कई न्यायोचित भत्ते बिल्कुल शुन्य हैं. ये मुद्दे झारखंड सरकार के स्तर पर लंबे समय से लंबित हैं, जिससे पुलिसकर्मियों में गहरा असंतोष और निराशा है.