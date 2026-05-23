'वर्दी भत्ता दिलवा देहू हुजूर' पुलिस वालों ने गाने के माध्यम से उकेरा अपना दर्द, सरकार को लिखा गया पत्र
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस के अफसर और कर्मियों के भत्ते बढ़ाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा है.
Published : May 23, 2026 at 2:23 PM IST
रांची: झारखंड पुलिस में काम करने वाले अफसर और कर्मी इन दिनों काफी परेशान हैं. उन्हें वर्दी भत्ता समेत कई अन्य भत्ते की दर बहुत कम मिल रही हैं. इसे लेकर पुलिसकर्मियों ने सरकार को अपनी मांगों को लेकर पत्र लिखा है. साथ ही "वर्दी भत्ता दिला देहू हुजूर" नाम का एक गाना भी रिलीज किया गया है.
एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव ने लिखा पत्र
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राकेश पांडे ने सरकार को पत्र लिखकर पुलिस की कई मांगों पर विचार करने की अपील की है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव राकेश पांडे के मुताबिक, झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने हमेशा राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है.
पुलिस बल के जवान और पदाधिकारी बहुत मुश्किल, तनाव भरे और दुर्गम हालात में 24/7 अपनी ड्यूटी करते हैं. झारखंड से अलग, बिहार सरकार ने पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं, जिसमें कई भत्तों में सम्मानजनक वृद्धि शामिल है. हालांकि, यह बेहद खेदजनक है कि झारखंड में पुलिस बल को कई भत्ते बेहद पुराने और नगण्य दरों पर मिल रहे हैं, जबकि कई न्यायोचित भत्ते बिल्कुल शुन्य हैं. ये मुद्दे झारखंड सरकार के स्तर पर लंबे समय से लंबित हैं, जिससे पुलिसकर्मियों में गहरा असंतोष और निराशा है.
- ये है मांगे
- वर्दी भत्ता आरक्षी/हवलदार 4,000/- एवं स0अ0नि0/पु0अ0नि0/पु0नि0 4,500/- प्रतिवर्ष देय है. जबकि पुलिसकर्मियों को प्रतिवर्ष दो सेट टेरीकटन वर्दी, एक सेट ऊनी वर्दी, टोपी, बेल्ट, बैच, एवं जूता मोजा खरीदना पड़ता है. 4500 में ये सारी चीजें क्रय करना मुमकिन नहीं है. इसलिए वर्दी भत्ता बढ़ाकर 12,000/- प्रतिवर्ष किया जाए.
- राशन भत्ता 2,000/- प्रति माह देय है. बढ़ती महंगाई के कारण राशन भत्ता 5000/- प्रति माह किया जाए.
- विशेष कर्त्तव्य भत्ता आरक्षी/हव०- ₹65/- स०अ०नि०- ₹80/- पु०अ०नि०: ₹90/- पु०नि०: ₹100/- देय है. विशेष कर्तव्य भत्ता पुलिसकर्मियों को उनके 24 घंटा ड्यूटी पर बाध्यता के कारण उन्हें खास बनाती है. विशेष कर्तव्य भत्ता आरक्षी से पु०नि० तक ₹1,000/- प्रति माह किया जाए.
- धुलाई भत्ता ₹100/- प्रति माह देय है, धुलाई भत्ता ₹1,000/- प्रति माह किया जाए.
- दुरूह कार्य भत्ता 15% बेसिक का देने का प्रावधान है. चूंकि जो पुलिसकर्मी काफी दूर जंगल पहाड़ में प्रतिनियुक्त हैं, उनके लिए दिया जाता है, परन्तु इसका लाभ जिलों में पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्त सभी पुलिसकर्मियों/पदाधिकारियों को नहीं मिल रहा है. दुरूह भत्ता सभी के लिए देय किया जाए.
- तकनीकी भत्ता (वितंतु संवर्ग) स०अ०नि०: ₹45/-,पु०अ०नि०: ₹55/-, पु०नि०: ₹75/- प्रति माह देय है. तकनीकी भत्ता ₹3000/- प्रति माह किया जाए.
- आरमोरर भत्ता (अस्त्र-शस्त्र के लिए) ₹40/- प्रति माह देय है. आरमोरर भत्ता ₹1,000/- प्रति माह किया जाए.
- प्रशिक्षण भत्ता (प्रशिक्षण संस्थान के लिए) पुलिसकर्मी लगातार कार्यकुशलता के लिए झारखंड पुलिस के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं. प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त पुलिस बलों के लिए 15% मूल वेतन का प्रशिक्षण भत्ता दिया जाए.
- मेडल भत्ता-(केंद्र सरकार के द्वारा अर्धसैनिक बलों को मेडल भत्ता देने का प्रावधान है. राष्ट्रपति / मुख्यमंत्री / वीरता पुलिस पुरस्कार प्राप्त कर्मियों के लिए)- शून्य है. अपने उत्कृष्ट सेवा से मेडल पाने वाले पुलिसकर्मियों को मेडल भत्ता ₹3,000/- प्रति माह देय कर शौर्य का वास्तविक सम्मान किया जाए.
- शिक्षण भत्ता (दो बच्चों के लिए)- शून्य केंद्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप या ₹2,500/- प्रति माह किया जाए.
- आईआरबी बटालियन मैं बहाल कर्मियों पर उनके अस्तित्व का ही खतरा मंडरा रहा है. 20 साल की सेवा अवधि को 60 वर्षों में विस्तार किया जाए.
- विशेष शाखा में बहाल 18 बैच के पुलिस अवर निरीक्षक के क्लोज कैडर की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए.
- झारखंड पुलिस के आरक्षी से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कर्मियों का प्रमोशन एक जटिल समस्या के रूप में उभरा है. 20 और 25 साल तक एक ही पद में सेवा देने के बाद भी एक प्रमोशन के लिए आज भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है. जल्द रोस्टर की प्रक्रिया पूरी कर सभी स्तर के पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का लाभ दिया जाए.
पत्र पर कार्रवाई की जाए
झारखंड पुलिस एसोसिएशन पिछले छह सालों से सरकार को झारखंड पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों/अधिकारियों द्वारा इकट्ठा किए गए अलग-अलग पेंडिंग अलाउंस और मांगों के बारे में लगातार लिख रहा है, और पुलिस बल की भलाई, न्याय और हौसला बनाए रखने के लिए समस्याओं को हल करने के लिए कह रहा है. पुलिस एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया कि इन मांगों पर पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए.
यह भी पढ़ें:
झारखंड के आईपीएस को मिली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, सुरेंद्र कुमार झा बीएसएफ में संभालेंगे डीआईजी की जिम्मेदारी
झारखंड पुलिस की सैलरी पर रोक, वेतन नहीं मिलने से पुलिसवाले परेशान, EMI, स्कूल की किताबें और शहनाई तक पर संकट
इंडियन पुलिस ड्यूटी मीट में झारखंड पुलिस का जलवा, क्राइम सीन फोटोग्राफी में जीते मेडल