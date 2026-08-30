विधायक-थाना प्रभारी विवाद: अल्टीमेटम के 4 दिन पूरे, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेगा पुलिस एसोसिएशन
विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : August 30, 2026 at 10:58 PM IST
धनबादः डुमरी विधायक जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बीच कथित गाली-गलौज का ऑडियो वायरल होने के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है.
विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पांच दिनों का अल्टीमेटम दिया था. रविवार को अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने में महज एक दिन बाकी है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से पुलिस एसोसिएशन में नाराजगी बढ़ती जा रही है. एसोसिएशन ने साफ किया है कि अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने के बाद केंद्रीय संगठन के निर्देश पर चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी.
पुलिस एसोसिएशन का आरोप है कि विधायक जयराम महतो के समर्थकों की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार ऑडियो और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं. संगठन का दावा है कि इन पोस्ट के जरिए पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.
एसोसिएशन ने विधायक जयराम महतो से एक बार फिर बरवाअड्डा थाना प्रभारी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. संगठन का कहना है कि अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
पुलिस एसोसिएशन ने विधायक के समक्ष चार सवाल भी रखे हैं. संगठन के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष सच्चितानंद राय का कहना है कि विधायक के चुनाव के दौरान कई पुलिसकर्मियों ने निजी स्तर पर आर्थिक सहयोग किया था. ऐसे में पुलिसकर्मियों से जुड़े किसी मामले को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना और बाद में पूरे पुलिस एसोसिएशन को निशाना बनाना उचित नहीं है. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयसीमा में विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन अपने अगले कदम की घोषणा करेगा.
इसे भी पढे़ं- झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने दिया अल्टीमेटम, कहा-पांच दिनों के अंदर जयराम महतो की हो गिरफ्तारी, वरना करेंगे आंदोलन
इसे भी पढे़ं- विधायक जयराम महतो की टिप्पणी से पलामू पुलिस एसोसिएशन नाराज, राज्य कमेटी के साथ आंदोलन का ऐलान
इसे भी पढे़ं- बोकारो में जयराम महतो के खिलाफ पुलिस मेंस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, विधायक के बयान पर जताई नाराजगी