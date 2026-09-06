झारखंड पुलिस एसोसिएशन का बड़ा फैसला, 8 सितंबर से प्रस्तावित राज्यव्यापी आंदोलन स्थगित
रांची में झारखंड पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों ने दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 6, 2026 at 5:42 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने विधायक जयराम महतो के खिलाफ 8 सितंबर से शुरू होने वाले अपने प्रस्तावित राज्यव्यापी आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है. एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि अगले आदेश तक आंदोलन स्थगित रहेगा. यह निर्णय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन के बाद लिया गया है.
बैठक में लिया गया निर्णय
इस संबंध में रविवार को पुरानी पुलिस लाइन स्थित झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय कार्यकारिणी की विशेष बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने की। बैठक में आंदोलन को स्थगित करने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया.
झारखंड पुलिस एसोसिएशन अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने बताया की राज्य के मंत्री सुदिव्य सोनू के आकस्मिक निधन के बाद यह फैसला लिया गया है. विधायक जयराम महतो प्रकरण के बाद एसोसिएशन की ओर से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 8 सितंबर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी. आंदोलन का प्रस्तावित कार्यक्रम 8 सितंबर से 10 अक्टूबर तक था.
इस आंदोलन को झारखंड पुलिस सर्विस एसोसिएशन, मेन्स एसोसिएशन, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ और सेवानिवृत्त पुलिस एसोसिएशन का भी समर्थन प्राप्त था. बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आंदोलन को फिलहाल स्थगित करना उचित है. अब अगले आदेश तक आंदोलन नहीं किया जाएगा. एसोसिएशन की ओर से आगे की रणनीति परिस्थितियों के अनुसार तय की जाएगी.
8 सितंबर से होनी थी आंदोलन की शुरुआत
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 8 सितंबर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था. आंदोलन के पहले चरण में पुलिसकर्मियों को चार दिनों तक वर्दी पर काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करने का निर्णय लिया गया था. इसके बाद 19 सितंबर को सामूहिक उपवास और 24 सितंबर को धरना देने की घोषणा की गई थी.
एसोसिएशन ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 5 से 10 अक्टूबर तक पुलिसकर्मी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे. आंदोलन के इस कार्यक्रम को पुलिस से जुड़े अन्य संगठनों का भी समर्थन प्राप्त था.
दरअसल, पूरा मामला डुमरी विधायक जयराम महतो और धनबाद के बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बीच हुई कथित बदसलूकी से जुड़ा है. इस घटना के बाद पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के सम्मान एवं अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी थीं. इन्हीं मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई थी. हालांकि, अब मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन के बाद एसोसिएशन ने अगले आदेश तक आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है.
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