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झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने दिया अल्टीमेटम, कहा-पांच दिनों के अंदर जयराम महतो की हो गिरफ्तारी, वरना करेंगे आंदोलन

बैठक के दौरान झारखंड पुलिस एसोसिएशन के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः धनबाद के बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के साथ कथित तौर पर फोन पर गाली-गलौज और धमकी दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ दर्ज मामले में शीघ्र कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि पांच दिनों के भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई तो राज्यभर के पुलिसकर्मी आंदोलन करेंगे.

पांच दिन का दिया अल्टीमेटम

झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो राज्यभर के पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. एसोसिएशन की धनबाद शाखा ने घटना के विरोध में पुलिसकर्मियों द्वारा काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करने और अपने कर्तव्य पर नहीं लौटने के निर्णय के लिए संगठन से अनुमति मांगी है.

एसोसिएशन ने सरकार और पुलिस प्रशासन से मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही कहा है कि यदि पांच दिनों के भीतर विधायक जयराम महतो व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की जाती है, तो राज्य के सभी शाखा पदाधिकारी और सदस्य सामूहिक रूप से आंदोलन करेंगे.

आंदोलन की दी चेतावनी

झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने बताया कि 25 अगस्त को धनबाद पुलिस एसोसिएशन, शाखा-धनबाद के पत्र के माध्यम से घटना की जानकारी मिली कि 21 अगस्त की रात बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार को जयराम महतो ने फोन कर कथित रूप से धमकी दी कि उनका तबादला कराने के बावजूद वह राज्य के जिस थाने में रहेंगे, वहां उनकी नौकरी बर्बाद कर दी जाएगी.

एसोसिएशन का आरोप है कि इसके बाद देर रात विधायक अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचे और थाना प्रभारी के टेबुल पर रखे सामान को इधर-उधर कर दिया गया. पुलिस एसोसिएशन ने इसे पुलिस पदाधिकारी के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया है.

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