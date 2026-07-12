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'माफिया को न मिले बॉडीगार्ड, किसे मिले अंगरक्षक इसकी समीक्षा हो' पुलिस एसोसिएशन की मांग

रांचीः जमशेदपुर के बार में हुई घटना के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है.

एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने डीजीपी झारखंड को पत्र भेजकर पीसीआर और पेट्रोलिंग वाहनों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है. वहीं लोगों को मिले बॉडीगार्ड को लेकर भी संगठन ने गंभीर समीक्षा का अनुरोध किया है.

पुलिस बल की कमी को दूर किया जाए

एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने डीजीपी को लिखे पत्र में बताया है कि राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए नए पीसीआर और पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराए हैं. लेकिन अधिकांश वाहनों में केवल एक चालक और एक पुलिस पदाधिकारी की ही तैनाती की जा रही है. इससे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है. एसोसिएशन ने कहा कि जमशेदपुर के डीडी बार की घटना इसका ताजा उदाहरण है, जहां पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने से पुलिसकर्मियों को जोखिम का सामना करना पड़ा.

माफिया और रसूखदार लोगों को मिल रहे बॉडीगार्ड्स

एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य के कई रसूखदार, भू-माफिया और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को पुलिस सुरक्षा नियमों के विपरीत अंगरक्षक उपलब्ध कराए गए हैं. कई मामलों में निर्धारित शुल्क सरकारी खजाने में जमा नहीं होने से राजस्व का नुकसान भी हो रहा है. संगठन का आरोप है कि कई लोग बॉडीगार्ड ले ले रहे हैं लेकिन उसके आवाज में सरकार को जो भुगतान करना है वह भी नहीं कर रहे हैं. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ स्थानों पर बिना सक्षम अनुमति के पुलिस जवानों को आधुनिक हथियारों के साथ राज्य से बाहर तक भेजा जा रहा है, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है.