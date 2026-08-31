जयराम महतो के खिलाफ अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, स्पेशल ब्रांच ने भी की कार्रवाई की मांग, विधायक का आक्रामक रुख बरकरार
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने जयराम महतो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 31, 2026 at 4:59 PM IST
रांची/पाकुड़: धनबाद के बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के साथ कथित तौर पर JLKM विधायक जयराम महतो द्वारा गाली गलौज और धमकी का ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस संगठनों और विधायक के बीच की तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है.
जयराम महतो के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से दिया गया पांच दिनों का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है. इधर, पुलिस एसोसिएशन के विरोध के बीच विशेष शाखा यानी स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मियों की ओर से भी जयराम महतो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
पुलिस एसोसिएशन का हर विंग एकजुट
एसोसिएशन का कहना है कि केंद्रीय कार्यालय के निर्देश पर राज्य के अलग-अलग जिलों और शाखाओं के पुलिसकर्मी इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं. एसोसिएशन की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो केंद्रीय कार्यालय के निर्देश पर राज्य स्तरीय आंदोलन की रणनीति बनाई जा सकती है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन विशेष शाखा के अध्यक्ष विक्की करमाली और सचिव विकास सिंह ने विधायक के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी एकजुटता दिखाई है.
विधायक जयराम महतो का पलटवार
वहीं, पुलिस एसोसिएशन की ओर से बढ़ते दबाव के बीच विधायक जयराम महतो ने भी सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट जारी कर पलटवार किया है. अपने पोस्ट की शुरुआत में उन्होंने ईमानदार पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को सम्मान देने की बात कही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संदेश दिया.
प्रिय एसोसिएशन वालों,— Jairam Kumar Mahato MLA (@Tigerjairam) August 30, 2026
पुनः एक बात कहना चाहेंगे—
जो ईमानदार हैं, उनको हमारा नमस्कार है,
चाहे वह चपरासी, सिपाही, अधिकारी या जमादार है.
लेकिन जो करते भ्रष्टाचार हैं,
उनसे होगी लड़ाई आर पार है..
एसोसिएशन वालों, प्रेस कॉन्फ्रेंस-कॉन्फ्रेंस खेल रहे हो आप, चलो ठीक है, पर कम से कम तुम…
इसके बाद जयराम महतो ने पुलिस एसोसिएशन की ओर से की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि जिन अधिकारियों को मीडिया के सामने बैठाया गया, उनमें से कुछ के खिलाफ अलग-अलग गंभीर मामले रहे हैं. पोस्ट में उन्होंने ट्रेजरी घोटाले, हत्या, जमीन विवाद, जबरन संबंध बनाने और मारपीट से जुड़े कई गंभीर आरोपों का जिक्र किया है.
जमशेदपुर के किसी कांड के खुलासे की दी धमकी
जयराम महतो ने अपने पोस्ट में जमशेदपुर से जुड़े एक कथित मामले का भी जिक्र किया है. उन्होंने संकेत दिया है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट और नार्को टेस्ट से जुड़े तथ्य सामने लाए जा सकते हैं, साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस एसोसिएशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के बीच वह संबंधित डेटा जुटा रहे हैं और जल्द ही लाइव या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रख सकते हैं.
एक तरफ पुलिस एसोसिएशन कार्रवाई की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ जयराम महतो ने भी अपने जवाब से साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने के मूड में नहीं हैं. अब पांच दिनों का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद पुलिस एसोसिएशन की अगली रणनीति और जयराम महतो के संभावित प्रेस कॉन्फ्रेंस या लाइव संबोधन पर सबकी नजर रहेगी.
पाकुड़ में भी उठी विधायक जयराम महतो पर कार्रवाई की मांग
झारखंड पुलिस एसोसिएशन की पाकुड़ शाखा के अध्यक्ष रामाशीष सिंह ने घटना की निंदा की और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शाखा अध्यक्ष रामाशीष सिंह ने बताया कि यदि थाना प्रभारी बरबड्डा द्वारा कोई गलत काम किया गया था, तो इसकी शिकायत विभाग को की जा सकती थी और मामले को विधानसभा में भी रख सकते थे लेकिन विधायक ने ऐसा नहीं किया बल्कि मोबाइल पर अमर्यादित भाषा का उपयोग किया.
इस मामले में हुई पुलिस की छवि खराब: शाखा अध्यक्ष
रामाशीष सिंह ने आरोप लगाया कि विधायक ने धमकी के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस की छवि धूमिल की, जिसे अब एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा. शाखा अध्यक्ष ने डुमरी विधायक पर कार्रवाई की मांग कि ताकि भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत ना करें.
दोषी के खिलाफ हो कार्रवाई: रामाशीष सिंह
इधर, रामाशीष सिंह ने बताया यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आगे जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा. रामाशीष सिंह के मुताबिक, विधायक ने थाना प्रभारी पर जो भी आरोप लगाए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इस प्रकरण में जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
ये भी पढ़ें- बोकारो में जयराम महतो के खिलाफ पुलिस मेंस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, विधायक के बयान पर जताई नाराजगी
विधायक जयराम महतो की टिप्पणी से पलामू पुलिस एसोसिएशन नाराज, राज्य कमेटी के साथ आंदोलन का ऐलान
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने दिया अल्टीमेटम, कहा-पांच दिनों के अंदर जयराम महतो की हो गिरफ्तारी, वरना करेंगे आंदोलन