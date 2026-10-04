पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत, इलाज के लिए पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष से मिले 2.20 करोड़ रुपये
झारखंड पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष ने 600 मामलों के लिए 2.20 करोड़ रुपये की राशि निर्गत की गई है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : October 4, 2026 at 2:55 PM IST
रांचीः जनता की सुरक्षा के लिए दिन-रात ड्यूटी करने वाले झारखंड पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. पुलिसकर्मियों के कल्याण और उनके आश्रितों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सहायता राशि उपलब्ध कराने की पहल की है. झारखंड पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष के तहत 600 मामलों के लिए कुल 2 करोड़, 20 लाख, 45 हजार रुपये की राशि निर्गत कर दी गई है. इस सहायता से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बीमारी, इलाज और अन्य जरूरतों के समय आर्थिक संबल मिलेगा.
पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राहत कोष में प्रत्येक मामले के साथ संबंधित पुलिसकर्मी का विवरण, सहायता की वजह और प्रस्तावित राशि भी दर्ज की गई है. किसी को 10 हजार रुपये, तो किसी को 50 हजार, एक लाख और अधिकतम तीन लाख रुपये तक की सहायता राशि दी गई है. यह पहल उन पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें बीमारी या किसी अन्य कठिन परिस्थिति में अचानक बड़ी आर्थिक सहायता की जरूरत है. विभाग की ओर से मिलने वाली सहायता ऐसे समय में परिवारों का आर्थिक बोझ कम करने में सहायक होगी.
600 मामलों के लिए 2.20 करोड़ रुपये निर्गत
पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष की सूची में कुल 600 आवेदन आए थे. इनमें अलग-अलग जरूरतों के आधार पर सहायता राशि की समीक्षा की गई. जिसके बाद पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए एक बड़ी धनराशि निर्धारित की गई है. हालांकि सूची में कुछ मामले अभी भी 'Rejected' और 'Pending' हैं.
गंभीर बीमारी और इलाज में बनेगा सहारा
पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी बड़ी चुनौती होती है. विशेषकर जब परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो या इलाज पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़े, तब आर्थिक संकट और बढ़ जाता है. कल्याण कोष से मिलने वाली सहायता ऐसे परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
सूची में विभिन्न चिकित्सा जरूरतों के लिए अलग-अलग सहायता राशि निर्धारित है. इसमें कई तरह की गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन और विशेष उपचार से जुड़े मामले भी शामिल हैं. कई मामलों में सहायता राशि 50 हजार रुपये से अधिक है, जबकि कुछ मामलों में एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख और तीन लाख रुपये तक की राशि दी गई है. इससे जरूरतमंद परिवारों को इलाज के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है.
पुलिस परिवारों के लिए विभाग की संवेदनशीलता
पुलिसकर्मी जब अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, तब उनके परिवार भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं. खासकर बीमारी और इलाज जैसी परिस्थितियों में परिवार को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी होती है. ऐसे में पुलिस मुख्यालय की यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिसकर्मियों को यह भरोसा देने का प्रयास भी है कि मुश्किल समय में विभाग उनके और उनके परिवारों के साथ खड़ा है.
10 हजार से लेकर 3 लाख रुपये तक की मदद
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सूची में अलग-अलग बीमारियों और इलाज पर होने वाले खर्च के आधार पर सहायता राशि निर्धारित की गई है. किसी पुलिसकर्मी या उसके परिजन को 10 हजार रुपये की सहायता दी गई है, जबकि कुछ मामलों में यह राशि 50 हजार, एक लाख, डेढ़ लाख और दो लाख रुपये तक है. सबसे बड़ी मदद तीन लाख रुपये तक की है. इस सहायता का लाभ पुलिसकर्मियों के साथ उनके माता-पिता, पत्नी, बच्चों और अन्य आश्रित परिजनों के इलाज के लिए भी दिया गया है. सूची में कैंसर, हृदय रोग, किडनी से जुड़ी बीमारी, गंभीर ऑपरेशन, ट्यूमर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज से संबंधित मामले शामिल हैं.
पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को भेजी सूची
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि स्वीकृत राशि से संबंधित सूची संबंधित पुलिसकर्मियों तक पहुंचाई जाए. स्थानांतरित पुलिसकर्मियों के मामले में उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिला या इकाई को सूचना देने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को एक से अधिक स्थानों से सहायता राशि स्वीकृत हुई है, तो नियमानुसार न्यूनतम स्वीकृत राशि के भुगतान की व्यवस्था करने की बात कही गई है.
विभिन्न तरह के बीमारियों के पैसे दिए गए
पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 3 लाख रुपये, कैंसर के इलाज के लिए 50 हजार रुपये, ब्रेन हेमरेज के लिए 2 लाख रुपये, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 1.50 लाख रुपये और हृदय रोग जैसे बीमारी के इलाज के लिए 15 हजार से 70 हजार रुपये तक की सहायता दी गई है. इसके अलावा हार्ट वाल्व सर्जरी के लिए 60 हजार रुपये, किडनी की पथरी के ऑपरेशन के लिए 10 हजार से 70 हजार रुपये, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 15 से 30 हजार रुपये, ट्यूमर के इलाज के लिए 25 हजार रुपये, बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए 20 हजार से 1 लाख रुपये और स्पाइन सर्जरी के लिए 50 हजार रुपये दिए गए हैं.
वहीं, ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए 2 लाख रुपये, लिवर की बीमारी के लिए 30 हजार रुपये, हर्निया ऑपरेशन के लिए 10 से 30 हजार रुपये, घुटना प्रत्यारोपण के लिए 3 लाख रुपये तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मिर्गी के इलाज के लिए 15 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई है. सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए 25 हजार से 2 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की गई है.
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