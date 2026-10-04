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पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत, इलाज के लिए पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष से मिले 2.20 करोड़ रुपये

झारखंड पुलिस मुख्यालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः जनता की सुरक्षा के लिए दिन-रात ड्यूटी करने वाले झारखंड पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. पुलिसकर्मियों के कल्याण और उनके आश्रितों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सहायता राशि उपलब्ध कराने की पहल की है. झारखंड पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष के तहत 600 मामलों के लिए कुल 2 करोड़, 20 लाख, 45 हजार रुपये की राशि निर्गत कर दी गई है. इस सहायता से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बीमारी, इलाज और अन्य जरूरतों के समय आर्थिक संबल मिलेगा.