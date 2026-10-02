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SPECIAL: झारखंड में एक्टिव हैं बच्चा चोर गिरोह! त्योहारों में बढ़ सकता है खतरा, पुलिस के साथ अभिभावकों को भी रहना होगा अलर्ट

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में बच्चों को निशाना बनाने वाले गिरोहों की सक्रियता ने पुलिस के साथ-साथ अभिभावकों की भी चिंता बढ़ा दी है. रांची पुलिस को बच्चा चोरी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की जांच में लगातार दो बड़े गिरोहों तक पहुंचने में सफलता मिली है. अंश-अंशिका मामले की जांच में जहां करीब एक दशक से बच्चा चोरी करने वाले गुलगुलिया गिरोह का खुलासा हुआ, वहीं रांची रेलवे स्टेशन से चार वर्षीय विवान के अपहरण की जांच में साहिबगंज के तीनपहाड़ गिरोह का नेटवर्क सामने आया. तीनपहाड़ गिरोह की जांच में बांग्लादेश तक कनेक्शन मिलने की जानकारी पुलिस ने दी है.