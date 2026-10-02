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SPECIAL: झारखंड में एक्टिव हैं बच्चा चोर गिरोह! त्योहारों में बढ़ सकता है खतरा, पुलिस के साथ अभिभावकों को भी रहना होगा अलर्ट

झारखंड पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने के बाद अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 2:43 PM IST

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रांची: झारखंड में बच्चों को निशाना बनाने वाले गिरोहों की सक्रियता ने पुलिस के साथ-साथ अभिभावकों की भी चिंता बढ़ा दी है. रांची पुलिस को बच्चा चोरी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की जांच में लगातार दो बड़े गिरोहों तक पहुंचने में सफलता मिली है. अंश-अंशिका मामले की जांच में जहां करीब एक दशक से बच्चा चोरी करने वाले गुलगुलिया गिरोह का खुलासा हुआ, वहीं रांची रेलवे स्टेशन से चार वर्षीय विवान के अपहरण की जांच में साहिबगंज के तीनपहाड़ गिरोह का नेटवर्क सामने आया. तीनपहाड़ गिरोह की जांच में बांग्लादेश तक कनेक्शन मिलने की जानकारी पुलिस ने दी है.

खतरनाक है पैटर्न

दोनों मामलों में सामने आया पैटर्न यह संकेत देता है कि बच्चों को केवल अगवा कर ले जाना ही गिरोहों का मकसद नहीं होता. बच्चों को भीख मंगवाने, चोरी और पॉकेटमारी जैसे अपराधों में इस्तेमाल किए जाने की बात जांच में सामने आई है. वहीं जनवरी 2026 महीने में सामने आए गुलगुलिया गिरोह के मामले की जांच में नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार में धकेले जाने को लेकर भी संकेत मिले थे. मानव अंगों के कारोबार से भी गिरोह के संभावित संबंध की जांच किए जाने की बात पुलिस ने कही थी.

पुलिस की बच्चा चोर गिरोह से सतर्क रहने की अपील (Etv Bharat)

पर्व त्योहार में भीड़, फायदा उठा सकते हैं गिरोह

अब अक्टूबर में नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, मेले और पूजा पंडालों में भीड़ बढ़ेगी. ऐसे में पुलिस के लिए इन गिरोहों पर नजर रखना बड़ी चुनौती होगी. पुलिस अलर्ट है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए अभिभावकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी.

दो मामलों ने खोली बच्चा चोर गिरोहों के नेटवर्क की परत

रांची में अंश और अंशिका के गायब होने के बाद शुरू हुई जांच ने जनवरी 2026 में पुलिस को गुलगुलिया गिरोह तक पहुंचाया था. रांची पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए गिरोह के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया और 12 बच्चों को बरामद किया था. बरामद बच्चों के संबंध में पुलिस को पता चला था कि उन्हें रांची के अलावा बोकारो, धनबाद और चाईबासा जैसे इलाकों से चोरी किया गया था. बच्चों के वास्तविक परिजनों की पहचान के लिए पुलिस को डीएनए जांच का भी सहारा लेना पड़ा था. पुलिस के मुताबिक, गुलगुलिया गिरोह पिछले करीब 10 सालों से बच्चों की चोरी और उनकी खरीद-फरोख्त में सक्रिय था. जांच में गिरोह के तार बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक जुड़े होने की बात सामने आई थी.

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अंश-अंशिका को भी बेचने की थी तैयारी

अंश और अंशिका की बरामदगी के बाद पुलिस जांच में गिरोह के काम करने के तरीके को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई थीं. पुलिस के अनुसार, गिरोह ने दोनों बच्चों का सौदा करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के कारण ऐसा नहीं हो सका. जांच में यह भी सामने आया था कि गिरोह बच्चों से भीख मंगवाने और पॉकेटमारी कराने के लिए उनका इस्तेमाल करता था. पुलिस ने यह भी बताया था कि चोरी की गई बच्चियों को देह व्यापार में धकेला जाता था. इसके अलावा पुलिस ने मानव अंगों के कारोबार से संभावित संबंध के एंगल की भी जांच शुरू की थी.

ऐसे बनाया जाता था बच्चों को गिरोह का हिस्सा

पुलिस के अनुसार, गिरोह के काम करने के तरीके में बच्चों की पहचान और दस्तावेजों का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण था. जांच में सामने आया था कि छोटे बच्चों का आधार करीब 5 वर्ष की उम्र के बाद बनवाया जाता था. पुलिस के अनुसार, गिरोह 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टारगेट करता है. उसके बाद आधार जैसा दस्तावेज तैयार होने के बाद बच्चों को गिरोह के सदस्य अपने परिवार का हिस्सा बताकर उनकी पहचान स्थापित करने की कोशिश करते थे और बाद में उन्हें दूसरे लोगों को बेच दिया जाता था.

तीनपहाड़ गिरोह में सामने आया अलग नेटवर्क

रांची रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ के 4 वर्षीय विवान के अपहरण की जांच में पुलिस साहिबगंज के तीनपहाड़ इलाके से जुड़े गिरोह तक पहुंची. सीसीटीवी फुटेज में स्टेशन के भीतर कई संदिग्धों की गतिविधियां सामने आई थीं. जांच में यह भी दिखा कि एक शख्स बच्चे का हाथ पकड़कर उसे बहलाते हुए अपने साथ ले गया.

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पुलिस के कब्जे में गुलगुलिया गिरोह के सदस्य (Etv Bharat)

पुलिस की जांच में तीनपहाड़ गिरोह से जुड़े लोगों द्वारा बच्चों का इस्तेमाल चोरी और विशेष रूप से मोबाइल की पॉकेटमारी में किए जाने की जानकारी सामने आई. चोरी के मोबाइल को दूसरे इलाकों में खपाने की बात भी जांच में सामने आई है. पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क का कनेक्शन बांग्लादेश तक पहुंचने की जानकारी मिली है और इस एंगल पर भी जांच जारी है.

ठिकाना बदलते हैं, बच्चों को भी करते हैं इधर-उधर

बच्चा चोरी से जुड़े गिरोहों की जांच में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इनके लगातार ठिकाना बदलने की है. गिरोह के सदस्य कुछ समय एक इलाके में रहने के बाद दूसरे स्थान पर चले जाते हैं. बच्चों को भी अलग-अलग जगहों पर ले जाने की आशंका रहती है. यही वजह है कि बच्चा चोरी से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस ने जिलों को सतर्क किया है. बच्चों से संबंधित मामलों की निगरानी और जानकारी साझा करने के लिए वात्सल्य पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी निशाने पर

पुलिस की अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि ऐसे गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से संवेदनशील परिवारों के बच्चों को निशाना बना सकते हैं. बच्चों के गायब होने के बाद कई बार परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण शुरुआती स्तर पर खोजबीन में देरी हो जाती है. यही स्थिति गिरोहों के लिए फायदा उठाने का मौका बन सकती है.

बच्चों को अपराध में इस्तेमाल करने का तरीका भी गिरोहों के लिए रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है. छोटे बच्चों से भीख मंगवाने से लेकर चोरी और मोबाइल की पॉकेटमारी तक कराई जाती है.

त्योहारों की भीड़ में सबसे ज्यादा खतरा

अक्टूबर का महीना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली के दौरान शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलेंगे. पूजा पंडाल, मेले, बाजार, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सबसे अधिक भीड़ वाले स्थान होंगे. ऐसी जगहों पर कुछ मिनट की लापरवाही भी बच्चे को परिवार से अलग कर सकती है. पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर नजर रखने की तैयारी कर रही है.

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पुलिस के साथ अभिभावकों की सतर्कता भी जरूरी

आईजी ऑपरेशन नरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, बच्चा चोरी से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और गिरोहों के नेटवर्क की जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जा रही है. जानकारों का मानना है कि केवल पुलिस की कार्रवाई से बच्चों को सुरक्षित रखना संभव नहीं है. बाल संरक्षण और बच्चों की तस्करी के खिलाफ में काम करने वाले बैजनाथ कुमार के अनुसार, गुलगुलिया और तीनपहाड़ जैसे गिरोह बच्चों को अपराध के लिए इस्तेमाल कर धीरे-धीरे उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल देते हैं। ऐसे में परिवार और समाज की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है.

गुलगुलिया गिरोह के 16 सदस्यों की गिरफ्तारी

जनवरी 2026 में रांची पुलिस की कार्रवाई में गुलगुलिया गिरोह के 16 सदस्यों की गिरफ्तारी और 12 बच्चों की बरामदगी ने झारखंड में सक्रिय बच्चा चोरी और मानव तस्करी के नेटवर्क की गंभीरता सामने ला दी थी. अंश और अंशिका की बरामदगी इस कार्रवाई की अहम कड़ी थी. अब विवान अपहरण मामले में तीनपहाड़ गिरोह और उसके कथित अंतरराज्यीय एवं बांग्लादेशी कनेक्शन की जांच ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि बच्चों को निशाना बनाने वाले नेटवर्क कितने इलाकों तक फैले हैं.

दो मामलों की जांच से एक बात साफ है, बच्चों को निशाना बनाने वाले गिरोहों का तरीका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन उनका लक्ष्य बच्चों की असुरक्षा का फायदा उठाना है. ऐसे में त्योहारों के दौरान पुलिस की चौकसी के साथ अभिभावकों की सतर्कता भी बच्चों की सुरक्षा की पहली कड़ी होगी.

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