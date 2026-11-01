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दीपावली को लेकर स्पेशल ब्रांच का अलर्ट, पटाखों की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक रहेगी पैनी नजर

झारखंड पुलिस ( ETV BHARAT )

रांची: दीपावली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने राज्यभर के लिए अलर्ट जारी किया है. 8 नवंबर को दीपावली और लक्ष्मी पूजा के मद्देनजर सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है.

स्पेशल ब्रांच ने साफ किया है कि त्योहार की आड़ में सांप्रदायिक तनाव फैलाने, अफवाह उड़ाने और विधि-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए.