दीपावली को लेकर स्पेशल ब्रांच का अलर्ट, पटाखों की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक रहेगी पैनी नजर
झारखंड पुलिस ने दीपावली को लेकर अलर्ट जारी किया है. असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 2:30 PM IST
रांची: दीपावली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने राज्यभर के लिए अलर्ट जारी किया है. 8 नवंबर को दीपावली और लक्ष्मी पूजा के मद्देनजर सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है.
स्पेशल ब्रांच ने साफ किया है कि त्योहार की आड़ में सांप्रदायिक तनाव फैलाने, अफवाह उड़ाने और विधि-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए.
स्पेशल ब्रांच ने जारी किया पत्र
स्पेशल ब्रांच के जारी पत्र में पिछले वर्षों में दीपावली और काली पूजा के दौरान हुई विवाद की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है. इसे देखते हुए संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा गया है. मंदिरों, पूजा पंडालों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चौक-चौराहों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी.
पटाखों की दुकानों और अवैध भंडारण पर पुलिस की नजर
दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. पुलिस पटाखा दुकानों के लाइसेंस और अनुमति पत्र में दर्ज शर्तों की जांच करेगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और बिक्री करने वालों को भी चिह्नित किया जाएगा. हाई डेसिबल पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए निगरानी रखने को कहा गया है.
सिर्फ दो घंटे तक पटाखे जलाने की अनुमति
स्पेशल ब्रांच ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन कराने पर जोर दिया है. निर्देश के मुताबिक दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जाने हैं. इसके लिए स्थानीय पूजा समितियों और आयोजकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने को कहा गया है. पटाखों के कारण आग लगने और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर अग्निशमन दस्ते की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है.
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई
त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पुलिस की निगरानी के केंद्र में रहेगा. व्हाट्सऐप ग्रुप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले संदेश, तस्वीरें या भड़काऊ पोस्ट प्रसारित करने वालों को चिह्नित किया जाएगा. स्पेशल ब्रांच ने ऐसे तत्वों की सूची तैयार करने और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अफवाह फैलाने वालों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी.
पुरानी घटनाओं से सबक, संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता
स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट में पिछले वर्षों की घटनाओं का हवाला देते हुए रांची के चतरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद, गिरिडीह में वर्ष 2019 की छठ घाट से जुड़ी घटना और गोड्डा में वर्ष 2023 में काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए तनाव का उल्लेख किया है. पुलिस को निर्देश दिया गया है कि ऐसे संवेदनशील स्थानों की पहचान कर पहले से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए.
बाजारों में सादे लिबास में तैनात होंगे पुलिसकर्मी
दीपावली के दौरान बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ती है. ऐसे में चोरी, छिनतई, महिलाओं से छेड़छाड़ और अन्य आपराधिक घटनाओं की आशंका को देखते हुए सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती करने को कहा गया है. भीड़भाड़ वाले बाजारों, पूजा पंडालों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्ती की जाएगी.
दूसरे राज्यों से रोजगार के लिए झारखंड आने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया गया है. स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने, शांति समितियों की बैठक कराने और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है. साथ ही जुआ के अड्डों पर छापेमारी कर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. पुलिस मुख्यालय का उद्देश्य दीपावली के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना और पूरे राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है.
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