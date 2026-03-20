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आपराधिक गैंग्स पर पुलिस का दोहरा प्रहार, गिरफ्तारी के साथ आर्थिक तंत्र को तोड़ने की तैयारी!

यही वजह है कि वर्तमान समय में प्रिंस खान, राहुल सिंह और सुजीत सिन्हा गिरोह झारखंड पुलिस के सबसे ज्यादा रडार पर है. प्रिंस खान गिरोह के साथ हाल के दिनों में कई एनकाउंटर हुए हैं जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी हुई. लेकिन पुलिस तंत्र यह जानता है कि जब तक इन गिरोहों के आर्थिक तंत्र पर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा इनकी शक्ति काम नहीं होगी. यही वजह है कि एक बार नए सिरे से आपराधिक गिरोह के द्वारा कमाई गई काली कमाई को खोजने के लिए पुलिस की टीम काम कर रही है.

दरअसल, अपराधी प्रिंस खान हो या फिर सुजीत सिन्हा या फिर राहुल सिंह हाल के दिनों में इन गैंग्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ रंगदारी वसूलने के लिए गोलीबारी से लेकर हत्याएं तक करवाई गई हैं. रांची पुलिस की जांच में या खुलासा हो चुका है कि विदेश में बैठा प्रिंस खान और जेल में बंद सुजीत सिंह गिरोह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इन गिरोह का एक ही मकसद है खौफ फैलाकर करोड़ों की कमाई करना.

झारखंड एटीएस की टीम प्रदेश में अपने खौफ की कमाई से मजबूत हो रहे गैंग्स को बड़ी आर्थिक चोट देने के इरादे से काम कर रही है. एटीएस न सिर्फ संगठित आपराधिक गिरोहों के आर्थिक गतिविधियों की जानकारी हासिल कर रही. बल्कि गैंग्स लीडर के पैसे निवेश करने वाले सफेदपोशों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है. हाल के दिनों में झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने प्रिंस खान, राहुल सिंह, राहुल दुबे और सुजीत सिन्हा गिरोह एटीएस के रडार पर है. गैंगस्टर्स की काली कमाई का पता लगाने के लिए एटीएस जिला पुलिस के साथ साथ एजेंसियों के भी संपर्क में है.

रांचीः हाल के दिनों में झारखंड के कुछ बड़े आपराधिक गैंग्स रंगदारी के मामले को लेकर थोडा ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं. ऐसे में अब झारखंड पुलिस संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ दोतरफा कार्रवाई में जुट गई है. पहला काम अपराधियों की गिरफ्तारी तो दूसरा उन्हें आर्थिक चोट देना. एटीएस की अगुवाई में यह अभियान शुरू कर दिया गया है.

विदेश में बैठकर झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों अपने आतंक को फैलाने की कोशिश में जुटे कुख्यात अपराधी प्रिंस खान पर नकेल कसने की भी पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है. इसी सप्ताह प्रिंस खान गिरोह के साथ रांची पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी. मुठभेड़ के बाद तीन अपराधी घायल हुए थे. इस मुठभेड़ को अंजाम देने में धनबाद पुलिस में भी रांची पुलिस की भरपूर मदद की थी. मुठभेड़ के बाद कुल पांच अपराधी गिरफ्तार किए गए.

गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में प्रिंस खान के गिरोह को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई मोबाइल जब्त किए गए हैं. उन मोबाइल की जांच करने पर 60 के करीब बैंक अकाउंट के बारे में पता चला है. यह अकाउंट विभिन्न नाम से हैं, जिसके बारे में पुलिस जांच कर रही है. सिटी एसपी ने बताया कि कारोबारियों से वसूली गई रंगदारी के पैसे इसी अकाउंट में मंगवाये गए थे. उस पैसे को कुख्यात प्रिंस खान के बताए हुए खाते में भी ट्रांसफर किये गए हैं. गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि कुख्यात प्रिंस खान से कई सफेदपोश भी जुड़े हुए हैं.पुलिस उनकी गतिविधि पर नजर रखी है.

काली कमाई का निवेश करने वाले रडार पर

अपराधियों की काली कमाई की जिस तरफ से पड़ताल शुरू की गई है उससे गैंगस्टर्स की काली कमाई को कारोबार में लगाने वाले सफेदपोश, गैंगस्टर्स के करीबी और रिश्तेदार बड़े संकट में फंस गए हैं. झारखंड में सक्रिय संगठित अपराधी गिरोह पर लगाम लगाने के लिए झारखंड एटीएस के साथ साथ कई एजेंसियां उनके आर्थिक मजबूती को तोड़ने में लगी हुई है. इसी कड़ी में झारखंड एटीएस ने कई ऐसे लोगो की पहचान कर ली है जो झारखंड के संगठित आपराधिक गिरोहों की कमाई को अपने कारोबार में लगा रहे हैं और उसका मुनाफा अपराधियों तक पहुंचा रहे हैं. एटीएस अब उन सभी पर गुप्त रूप से काम कर रही है.

पुलिस की मदद करेगा नया आपराधिक कानून

झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा के अनुसार नए आपराधिक कानून में बीएनएस की सेक्शन 111 के सब सेक्शन छह में यह प्रावधान है कि अगर किसी के द्वारा किसी के भी द्वारा ऑर्गेनाइजेशन क्राइम के द्वारा किसी दूसरे के नाम पर भी प्रॉपर्टी ली गई है तो उसमें पुलिस उन्हें नोटिस देगी. जिस व्यक्ति को यह नोटिस जाएगा उसे यह प्रूफ करना होगा कि उनकी संपत्ति में किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राईम के द्वारा कमाए गए पैसों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. अगर नोटिस मिलने वाले व्यक्ति के द्वारा यह प्रूफ नहीं किया गया तो उसकी संपत्ति को तो अटैच किया ही जाएगा साथ इसमें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है.

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