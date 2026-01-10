ETV Bharat / state

झारखंड के योग खिलाड़ियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रथम विश्व योगासन प्रतियोगिता में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

झारखंड के योग खिलाड़ी प्रथम विश्व योगासन प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

YOGA PLAYERS IN JHARKHAND
खिलाड़ियो के चयन के बाद पीसी करते प्रदेश योग संघ के सचिव (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 10, 2026 at 6:31 PM IST

रांची: योग की भारतीय परंपरा अब वैश्विक मंच पर अपने नये अध्याय की शुरुआत करने जा रही है. झारखंड के योग खिलाड़ी 14 एवं 15 जनवरी 2026 को हांगकांग के मकाऊ शहर में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह प्रतियोगिता योग को एक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है.

भारतीय योग परंपरा की विश्व पटल पर प्रस्तुति

झारखंड राज्य योग संघ के सचिव नंद दुलाल ने बताया कि 'यह प्रतियोगिता विश्व की पहली आधिकारिक योगासन प्रतियोगिता है, जिसमें योग को खेल के रूप में मान्यता मिली है'. उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारतीय योग परंपरा को विश्व पटल पर प्रस्तुत करेगा और युवाओं में योग के प्रति नई ऊर्जा जगाएगा.

YOGA PLAYERS IN JHARKHAND
योगा करते खिलाड़ी (ETV Bharat)

प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों के नाम

संघ द्वारा चयनित खिलाड़ियों में भास्कर रॉय, अनमोल यादव, सुशीत बनर्जी, अमन कुमार पांडे, विनोद कुमार रंजन, पवनानंद झा, सविता कुमारी, तनवी गौरव, प्रियांशी झा, पायल कर्माकर, प्रियांशु कुमारी, तुहिना सेन, सीमा राय एवं सुनीता कुमारी शामिल हैं. ये सभी खिलाड़ी लंबे समय से योगाभ्यास में निपुण हैं और कई राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं.

उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश व राज्य का नाम होगा रोशन

टीम के प्रशिक्षक की भूमिका नंद दुलाल और सुशीत बनर्जी निभाएंगे, जबकि भास्कर रॉय और सीमा राय टीम मैनेजर के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे. झारखंड की इस टीम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देने की दिशा में रांची की संस्था वीकडेज ने आयोजन का प्रायोजन किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है. योग संघ के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया है कि झारखंड के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे.

yoga players in jharkhand
योगा करते खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

इस वैश्विक आयोजन में दुनिया के 13 देशों के प्रतिभागी अपनी योग कला, संतुलन, लचीलापन और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगे. भारत की टीम में झारखंड राज्य योग संघ के कई खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

