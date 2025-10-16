ETV Bharat / state

भारतीय टीम में झारखंड की तीन खिलाड़ियों का चयन, एएफसी अंडर-20 महिला एशियन क्वालीफायर की तैयारी

झारखंड की लड़कियों के खेल में एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

Jharkhand players selected in Under 20 Indian women football team
झारखंड की बालिका फुटबॉल खिलाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 9:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड की फुटबॉल प्रतिभाओं ने एक बार फिर पूरे देश का मान बढ़ाया है. वर्ष 2026 में होने वाले एएफसी अंडर-20 महिला एशियन कप की तैयारी के लिए भारतीय महिला अंडर-20 टीम में झारखंड की तीन खिलाड़ियों का चयन किया गया है. ये खिलाड़ी स्लोवेनिया में आयोजित होने वाले अभ्यास मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.

ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने एशियन क्वालीफायर की तैयारी के मद्देनजर 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक स्लोवेनिया में विशेष प्रशिक्षण और फ्रेंडली मैच आयोजित करने की घोषणा की है. इस अंतरराष्ट्रीय दौरे के लिए झारखंड से तीन उभरती हुई खिलाड़ियों विकसित बड़ा (आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, इनडोर स्टेडियम, गुमला), बबीता कुमारी (जेएसएसपीएस, रांची) और निसिमा कुमारी (जेएसएसपीएस, रांची) का चयन किया गया है. तीनों खिलाड़ी गुरुवार को रांची एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गईं, जहां से पूरी भारतीय टीम एक साथ स्लोवेनिया के लिए उड़ान भरेंगी.

इन खिलाड़ियों के चयन से न सिर्फ उनके परिवारों में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे राज्य के खेल जगत में उत्साह है. राज्य के खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, जिला खेल पदाधिकारी (गुमला एवं रांची), फुटबॉल कोच बिना केरकेट्टा सहित राज्य के खेल प्रेमियों ने तीनों खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. अधिकारियों ने कहा कि झारखंड की बेटियां लगातार अपने प्रदर्शन से राज्य को गौरवान्वित कर रही हैं और आने वाले समय में भारत की महिला फुटबॉल टीम की रीढ़ बनेंगी.

फुटबॉल कोच बिना केरकेट्टा ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और जुनून से यह मुकाम हासिल किया है. स्लोवेनिया में होने वाले अभ्यास मैच उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण अनुभव साबित होंगे.

बता देंं कि झारखंड, विशेषकर गुमला और सिमडेगा जैसे जिलों ने हाल के वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला फुटबॉल खिलाड़ी दी हैं. अब विकसित, बबीता और निसिमा का चयन इस परंपरा को और सशक्त करेगा. राज्य के खेल विभाग ने भरोसा जताया है कि ये तीनों खिलाड़ी आगामी एशियन कप क्वालीफायर में भी भारतीय टीम के प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाएंगी.

इसे भी पढ़ें- सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता: भारत की टीम में गुमला की 5 समेत झारखंड की 7 खिलाड़ियों का चयन

इसे भी पढ़ें- Jamshedpur Golden Baby League 2023: लीग में पहुंची राष्ट्रीय महिला टीम की स्टार्स, बच्चों को दिए कई टिप्स

TAGGED:

SPORTS NEWS JHARKHAND
INDIAN WOMEN FOOTBALL TEAM
JHARKHAND PLAYERS SELECTED
महिला एशियन कप की तैयारी
AFC U20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.