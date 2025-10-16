ETV Bharat / state

भारतीय टीम में झारखंड की तीन खिलाड़ियों का चयन, एएफसी अंडर-20 महिला एशियन क्वालीफायर की तैयारी

रांचीः झारखंड की फुटबॉल प्रतिभाओं ने एक बार फिर पूरे देश का मान बढ़ाया है. वर्ष 2026 में होने वाले एएफसी अंडर-20 महिला एशियन कप की तैयारी के लिए भारतीय महिला अंडर-20 टीम में झारखंड की तीन खिलाड़ियों का चयन किया गया है. ये खिलाड़ी स्लोवेनिया में आयोजित होने वाले अभ्यास मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.

ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने एशियन क्वालीफायर की तैयारी के मद्देनजर 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक स्लोवेनिया में विशेष प्रशिक्षण और फ्रेंडली मैच आयोजित करने की घोषणा की है. इस अंतरराष्ट्रीय दौरे के लिए झारखंड से तीन उभरती हुई खिलाड़ियों विकसित बड़ा (आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, इनडोर स्टेडियम, गुमला), बबीता कुमारी (जेएसएसपीएस, रांची) और निसिमा कुमारी (जेएसएसपीएस, रांची) का चयन किया गया है. तीनों खिलाड़ी गुरुवार को रांची एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गईं, जहां से पूरी भारतीय टीम एक साथ स्लोवेनिया के लिए उड़ान भरेंगी.

इन खिलाड़ियों के चयन से न सिर्फ उनके परिवारों में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे राज्य के खेल जगत में उत्साह है. राज्य के खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, जिला खेल पदाधिकारी (गुमला एवं रांची), फुटबॉल कोच बिना केरकेट्टा सहित राज्य के खेल प्रेमियों ने तीनों खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. अधिकारियों ने कहा कि झारखंड की बेटियां लगातार अपने प्रदर्शन से राज्य को गौरवान्वित कर रही हैं और आने वाले समय में भारत की महिला फुटबॉल टीम की रीढ़ बनेंगी.

फुटबॉल कोच बिना केरकेट्टा ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और जुनून से यह मुकाम हासिल किया है. स्लोवेनिया में होने वाले अभ्यास मैच उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण अनुभव साबित होंगे.