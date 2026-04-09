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एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइल में झारखंड, कबड्डी में भी दिखाया दम

विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में झारखंड के खिलाड़ियों ने अपना जलवा बरकरार रखा है.

Jharkhand Players in semi finals of Asian Lawn Bowls Championship
सब-जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 10:21 PM IST

3 Min Read
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रांचीः खेल जगत में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार राज्य का गौरव बढ़ा रहा है. एक ओर दिल्ली में आयोजित 17वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का किया. वहीं दूसरी ओर 35वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2026 में झारखंड ने तीसरा स्थान हासिल कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

दिल्ली में चल रही एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप के चौथे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्का किया.

महिला ट्रिपल्स स्पर्धा में रूपा रानी तिर्की और रेशमा कुमारी (दोनों झारखंड) ने दिल्ली की पिंकी के साथ मिलकर शानदार तालमेल दिखाया और अंतिम चार में जगह बनाई. वहीं पुरुष फोर्स स्पर्धा में दिनेश महतो और सुनील बहादुर (दोनों झारखंड) ने नवनीत (दिल्ली) और जयंता (असम) के साथ मिलकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. दोनों ही स्पर्धाओं में झारखंड के खिलाड़ियों ने पदक पक्का कर लिया है.

निगाहें सेमीफाइनल मुकाबलों पर

अब सभी की निगाहें सेमीफाइनल मुकाबलों पर टिकी हैं. खेल प्रेमियों के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये टीमें फाइनल में पहुंचकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर पाती हैं. हालांकि अंडर-25 मिक्स पेयर्स स्पर्धा में झारखंड की बसंती और सौरव की जोड़ी सेमीफाइनल से बाहर हो गई.

35वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2026

वहीं दूसरी ओर कबड्डी में भी झारखंड ने अपनी ताकत दिखाई है. 35वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2026 में राज्य की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया. इस उपलब्धि में डे बोर्डिंग सेंटर के पांच खिलाड़ियों जिसमें अपूर्वा गुरुंग, प्रिया टोप्पो, आकांक्षा कुमारी, सुरभि भगत और सृष्टि टोप्पो की अहम भूमिका रही.

इन खिलाड़ियों की सफलता पर कबड्डी ग्राउंड में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया. खिलाड़ियों के आगमन पर उन्हें फूल-बुके और शाल देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया. इस मौके पर अभिभावक, प्रशिक्षक और कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण बन गया.

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और झारखंड राज्य कबड्डी संघ के संरक्षक डॉ. राजेश गुप्ता ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है. उन्होंने युवाओं को इन खिलाड़ियों से प्रेरणा लेने और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संदेश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास करता है, बल्कि मानसिक मजबूती और टीम भावना को भी बढ़ाता है.

झारखंड के खिलाड़ियों की ये उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि सही मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की जा सकती है. खेल के मैदान में राज्य की बढ़ती ताकत आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है.

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