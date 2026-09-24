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झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, हॉकी और एथलेटिक्स में पदकों की बारिश

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों खेल विभाग ने सम्मानित किया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Jharkhand Players felicitated who won medals in various international hockey competitions
खिलाड़ी को सम्मानित करते खेल विभाग के अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 8:00 PM IST

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रांचीः झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. हॉकी के बाद अब एथलेटिक्स में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है. 37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य के एथलीटों ने कुल 47 पदक जीते, जबकि अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया.

बिहार में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 22 से 24 सितंबर तक आयोजित 37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड ने 16 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य समेत कुल 47 पदक अपने नाम किए. अंतिम दिन राज्य के खिलाड़ियों ने आठ स्वर्ण, पांच रजत और पांच कांस्य समेत 18 पदक जीते. बालिका अंडर-18, बालिका अंडर-20, बालक अंडर-14 और बालक अंडर-18 वर्ग में झारखंड की टीम उपविजेता रही. बालिका अंडर-20 में शिवानी कुमारी और बालक अंडर-18 में साजिद को बेस्ट एथलीट चुना गया.

Jharkhand Players felicitated who won medals in various international hockey competitions
मेडल और ट्रॉफी के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीतने वालों में सोनम कुमारी ने बालिका अंडर-20 की 3000 मीटर दौड़, दीपक महतो ने बालक अंडर-20 की 3000 मीटर, आयुष कुमार और हिमांशु कुमार ने अंडर-14 ट्रायथलान में स्वर्ण जीता. शिवानी कुमारी ने 400 मीटर हर्डल्स, संतोष कुमार ने अंडर-18 1000 मीटर में स्वर्ण हासिल किया. बालिका अंडर-16 मिडले रिले में कोमल कुमारी, गुरुबारी, मुक्ता कुमारी और सोनी कुमारी तथा अंडर-20 चार गुणा 400 मीटर रिले में अनामिका उरांव, चिंतामणि टूटी, शिवानी कुमारी और पूनम कुमारी ने स्वर्ण जीता.

हॉकी में भी झारखंड की खिलाड़ियों ने उपलब्धि हासिल की

वहीं हॉकी में भी झारखंड की खिलाड़ियों ने उपलब्धि हासिल की है. इंग्लैंड में आयोजित जूनियर महिला एशिया कप हॉकी की विजेता भारतीय टीम की सदस्य बिनिमा धान, पार्वती टोपनो और रोशनी आइंद को खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग के निदेशक छवि रंजन ने सम्मानित किया. जापान में आयोजित महिला हॉकी अंडर-18 एशिया कप में भारतीय टीम के तीसरे स्थान पर रहने में झारखंड की खिलाड़ी खुशी कुमारी, सुगन सांगा, नीलम टोपनो और श्रुति कुमारी की भी भूमिका रही. इन खिलाड़ियों और प्रशिक्षिका करुणा पूर्ति को शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया.

Jharkhand Players felicitated who won medals in various international hockey competitions
खिलाड़ियों से बात करते खेल विभाग के अधिकारी (ETV Bharat)

खेल विभाग के अधिकारियों ने खिलाड़ियों से उनके संघर्षपूर्ण जीवन और प्रशिक्षण के अनुभवों की जानकारी भी ली. ये खिलाड़ी विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आवासीय प्रशिक्षण केंद्र से जुड़े हैं. इस मौके पर विभाग के उप निदेशक निर्भय कुमार, उप सचिव जयप्रकाश करमाली समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे. एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी झारखंड एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों ने बधाई दी.

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