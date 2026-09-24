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झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, हॉकी और एथलेटिक्स में पदकों की बारिश

रांचीः झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. हॉकी के बाद अब एथलेटिक्स में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है. 37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य के एथलीटों ने कुल 47 पदक जीते, जबकि अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया.

बिहार में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 22 से 24 सितंबर तक आयोजित 37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड ने 16 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य समेत कुल 47 पदक अपने नाम किए. अंतिम दिन राज्य के खिलाड़ियों ने आठ स्वर्ण, पांच रजत और पांच कांस्य समेत 18 पदक जीते. बालिका अंडर-18, बालिका अंडर-20, बालक अंडर-14 और बालक अंडर-18 वर्ग में झारखंड की टीम उपविजेता रही. बालिका अंडर-20 में शिवानी कुमारी और बालक अंडर-18 में साजिद को बेस्ट एथलीट चुना गया.

मेडल और ट्रॉफी के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीतने वालों में सोनम कुमारी ने बालिका अंडर-20 की 3000 मीटर दौड़, दीपक महतो ने बालक अंडर-20 की 3000 मीटर, आयुष कुमार और हिमांशु कुमार ने अंडर-14 ट्रायथलान में स्वर्ण जीता. शिवानी कुमारी ने 400 मीटर हर्डल्स, संतोष कुमार ने अंडर-18 1000 मीटर में स्वर्ण हासिल किया. बालिका अंडर-16 मिडले रिले में कोमल कुमारी, गुरुबारी, मुक्ता कुमारी और सोनी कुमारी तथा अंडर-20 चार गुणा 400 मीटर रिले में अनामिका उरांव, चिंतामणि टूटी, शिवानी कुमारी और पूनम कुमारी ने स्वर्ण जीता.

हॉकी में भी झारखंड की खिलाड़ियों ने उपलब्धि हासिल की