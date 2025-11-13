सुधीर ने झारखंड को दिलाया सत्र का पहला स्वर्ण, 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ी की चमक
69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी की चमक बिखर रही है.
Published : November 13, 2025 at 7:07 PM IST
रांचीः झारखंड के युवा खिलाड़ी सुधीर कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और अनुशासन के दम पर कोई भी सपना साकार किया जा सकता है.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के अधीन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की अगुवाई में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सुधीर ने अपने शानदार प्रदर्शन से राज्य को गौरवान्वित किया. उन्होंने 48 से 51 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर न केवल झारखंड को सत्र 2025–26 का पहला स्वर्ण पदक दिलाया, बल्कि राज्य की खेल प्रतिभा का परचम पूरे देश में लहराया.
यह प्रतियोगिता 9 से 13 नवंबर 2025 तक इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भगवती नगर, जम्मू में आयोजित की गई. जिसमें देशभर के विभिन्न राज्यों और शिक्षा बोर्डों की टीमें शामिल हुईं. इस प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से अंडर-19 वर्ग में शामिल सुधीर कुमार ने अपने खेल कौशल और आत्मविश्वास से सबका ध्यान आकर्षित किया.
सुधीर ने क्वार्टर फाइनल में सीबीएसई टीम को 2-0 से हराया, सेमीफाइनल में महाराष्ट्र के खिलाड़ी को 2-0 से परास्त किया और फाइनल में जम्मू-कश्मीर के प्रतिद्वंदी को 2-0 के अंतर से मात दी. खास बात यह रही कि सुधीर ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी राउंड नहीं गंवाया. यह उपलब्धि उनके तकनीकी कौशल, गति और दृढ़ मानसिक संतुलन का प्रमाण है.
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने सुधीर के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सिर्फ सुधीर की जीत नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की जीत है. उन्होंने जिस जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया है, वह उनकी मेहनत, कोच के मार्गदर्शन और राज्य में विकसित हो रहे खेल माहौल का परिणाम है. उनकी सफलता झारखंड के सभी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है.
सुधीर की इस सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग, राज्य ताइक्वांडो संघ के महासचिव संजय शर्मा, उपाध्यक्ष मिथलेश कुमार सिंह, कोच अविनाश राम, टीम मैनेजर इम्तियाज़ हुसैन एवं एम. मोदस्सर ने उन्हें बधाई दी. सभी ने कहा कि सुधीर की यह उपलब्धि राज्य के स्कूली खेलों के लिए मील का पत्थर साबित होगी.
कोच अविनाश राम ने कहा कि सुधीर ने अभ्यास के दौरान अनुशासन और समर्पण का जो उदाहरण पेश किया. वही उनके स्वर्ण पदक की असली ताकत है. उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट से पहले सुधीर ने लगातार फिटनेस, रिफ्लेक्स और टैक्निकल स्किल्स पर काम किया था, जिसका नतीजा स्वर्ण पदक के रूप में सामने आया.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों ने भी इसे राज्य की खेलो झारखंड पहल की सफलता से जोड़ा. उनका कहना है कि इस तरह की उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि ग्रामीण और स्कूली स्तर से निकलने वाली प्रतिभाएं सही प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकती हैं.
सुधीर कुमार की जीत से यह संदेश स्पष्ट है कि झारखंड की मिट्टी में न केवल संसाधन हैं, बल्कि जज़्बा और आत्मविश्वास भी है. यदि ऐसे खिलाड़ियों को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिले, तो झारखंड आने वाले वर्षों में स्कूली खेलों के राष्ट्रीय मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा.
