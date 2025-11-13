ETV Bharat / state

सुधीर ने झारखंड को दिलाया सत्र का पहला स्वर्ण, 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ी की चमक

गोल्ड मेडल के साथ झारखंड के सुधीर कुमार ( Etv Bharat )