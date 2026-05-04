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अंडर- 23 एशियाई कुश्ती: झारखंड के अमित गोप के चयन से खुशी की लहर

झारखंड के अमित गोप का चयन एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुआ है.

Jharkhand Player Selected for Under 23 Senior Asian Wrestling Championship
कुश्ती पहलवान अमित गोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 4, 2026 at 12:30 AM IST

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रांचीः झारखंड के लिए एक और गर्व का क्षण सामने आया है. राज्य के उभरते हुए पहलवान अमित गोप का चयन अंडर-23 सीनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता-2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है.

यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इस वर्ष वियतनाम में आयोजित होने जा रही है, जहां एशिया के कई देशों के बेहतरीन पहलवान अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे. अमित गोप 77 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

अमित गोप की इस उपलब्धि से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है. यह चयन न केवल उनकी व्यक्तिगत मेहनत और लगन का परिणाम है, बल्कि राज्य में कुश्ती के बढ़ते स्तर और खिलाड़ियों की निरंतर प्रगति का भी प्रमाण है. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और अनुशासन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. झारखंड राज्य कुश्ती संघ और खेल प्रेमियों ने अमित गोप को इस बड़ी उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

संघ के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया है कि अमित वियतनाम की मैट पर शानदार प्रदर्शन करेंगे और अपने खेल से देश-प्रदेश का नाम रोशन करेंगे. उन्होंने कहा कि अमित जैसे खिलाड़ी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं, जो यह दिखाते हैं कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

अमित गोप ने भी अपने चयन पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है. उन्होंने अपने कोच, परिवार और संघ का आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं. अब उनका लक्ष्य प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतना और भारत का तिरंगा लहराना है.

इस उपलब्धि ने झारखंड के खेल जगत को नई ऊर्जा दी है. उम्मीद की जा रही है कि अमित गोप वियतनाम में होने वाली इस प्रतियोगिता में अपने दमदार प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करेंगे और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक नई मिसाल कायम करेंगे.

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कुश्ती पहलवान अमित गोप का चयन
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