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झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कर दिया साफ, राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर ना दें ध्यान

पेट्रोल पंपों पर उमड़ रही भीड़ के बीच धनबाद में झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा कि राज्य में तेल की कोई कमी नहीं है.

Jharkhand Petroleum Dealers
Jharkhand Petroleum Dealers (Jharkhand Petroleum Dealers)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 14, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
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धनबाद: झारखंड में पेट्रोल पंपों पर अचानक बढ़ी भीड़ और टंकियां फुल कराने की होड़ के बीच झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है. एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीज़ल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है. ऐसे में अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदने की सलाह दी गई है.

ईंधन की कमी की अफवाहों के कारण गुरुवार को धनबाद सहित राज्य के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं. लोग बड़ी संख्या में अपने वाहनों की टंकियां फुल कराने पहुंचे, जिससे कई स्थानों पर अनावश्यक दबाव की स्थिति बन गई. इस स्थिति को देखते हुए झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह से प्रभावित न हों. एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि राज्य में पेट्रोल और डीज़ल की आपूर्ति लगातार सामान्य रूप से जारी है और किसी प्रकार की कमी नहीं है.

झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

एसोसिएशन के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तेल कंपनियों ने अधिक मात्रा में ईंधन की आपूर्ति की है. भारत पेट्रोलियम ने अप्रैल 2025 में 47,308 किलोलीटर डीज़ल की आपूर्ति की थी, जबकि अप्रैल 2026 में यह बढ़कर 52,189 किलोलीटर हो गई. हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी पिछले वर्ष 33 हजार किलोलीटर के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल में 44 हजार किलोलीटर की आपूर्ति की. इंडियन ऑयल की सप्लाई में भी वृद्धि दर्ज की गई है. रिलायंस ने आपूर्ति में कोई कटौती नहीं की है, जबकि केवल नायरा ऑयल की सप्लाई में कुछ कमी आई है. अशोक सिंह ने कहा कि दो दिन पहले तक पेट्रोल पंपों पर सामान्य स्थिति थी, लेकिन प्रधानमंत्री की ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद लोगों में यह आशंका बनी कि कीमतें बढ़ सकती हैं. इसी वजह से अचानक पंपों पर भीड़ बढ़ गई.

फिलहाल झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीज़ल का कोई संकट नहीं है. ऑयल कंपनियां नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध करा रही हैं. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे घबराहट में ईंधन की अतिरिक्त खरीदारी न करें और केवल आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल-डीज़ल लें.

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