IICDEM 2026 का नई दिल्ली में आगाज, झारखंड के व्याख्याताओं ने "मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची" से संबंधित विषय पर दिए व्याख्यान
अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के नेतृत्व में झारखंड के व्याख्याताओं ने व्याख्यान दिए
Published : January 21, 2026 at 6:39 PM IST
रांचीः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में 21 से 23 जनवरी के बीच आयोजित 'अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन' (IICDEM) 2026 में झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के नेतृत्व में झारखंड के व्याख्याताओं द्वारा मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची से संबंधित विषय पर फिलीपींस और मालदीव के निर्वाचन प्रबंधन निकाय के साथ व्याख्यान दिए गए.
इस अवसर पर फिलीपींस के निर्वाचन प्रबंधन निकाय के प्रेसिडेंट नोली आर. पीपो, मालदीव के निर्वाचन प्रबंधन निकाय से साहुला इस्माइल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से डॉ. आलोक कुमार गुप्ता, संत जेवियर्स रांची से डॉ. बीरेंद्र कुमार सिन्हा और आईआईएम रांची से डॉ. चार्वाक पाती द्वारा मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता सूची पर व्याख्यान दिए गए. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन है. जिसमें चुनाव प्रबंधन पर दुनिया के देशों के साथ अनुभव साझा किए जा रहे हैं.
इस मौके पर फिलीपींस और मालदीव से आए डेलीगेट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, संत जेवियर्स रांची, आईआईएम रांची, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के स्कॉलर्स, निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर एवं भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय झारखंड के पदाधिकारी उपस्थित थे.
अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 की हुई शुरुआत
देश में पहली बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 की शुरुआत आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई. तीन दिवसीय इस सम्मेलन में भाग ले रहे 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया. सम्मेलन की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन सत्र के साथ हुई, जिसमें लगभग 1000 लोग शामिल हुए. इनमें 42 चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि, 27 देशों के राजदूत/उच्चायुक्त, 70 से अधिक राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और देश भर के 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे.
प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले दशकों में चुनाव प्रबंधन निकायों के काम में महत्वपूर्ण बदलाव आया है. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 1.5 बिलियन की आबादी के साथ अभूतपूर्व स्तर पर चुनाव संपन्न कराता है. वहीं नागरिकों द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों में जताए गए भरोसे को अमूल्य बताते हुए निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि हर चुनाव के केंद्र में एक नागरिक होता है, जिसे यह विश्वास होता है कि उसकी पसंद का सम्मान किया जाएगा और इस भरोसे की रक्षा करना चुनाव निकायों की सामूहिक जिम्मेदारी है.
