झारखंड में भीषण गर्मी की वजह से स्कूल टाइमिंग बदलने या अवकाश की मांग, झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से की अपील
झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने झारखंड में बढ़ती गर्मी की वजह से स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग की है.
Published : April 19, 2026 at 2:28 PM IST
रांची: झारखंड में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों के समय में बदलाव या अवकाश घोषित करने की मांग उठाई है. इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने शिक्षा सचिव को ज्ञापन देकर त्वरित कार्रवाई की अपील की है.
झारखंड में गर्मी का प्रकोप
उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकांश जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. खासकर स्कूली बच्चों पर इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है. भीषण गर्मी के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और अत्यधिक थकान जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. एसोसिएशन ने अपनी मांगों में स्पष्ट किया है कि सभी विद्यालयों के समय में तत्काल बदलाव करते हुए इसे सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक किया जाए, ताकि बच्चे तेज धूप और लू से बच सके. इसके अलावा अत्यधिक प्रभावित जिलों में कुछ दिनों के लिए विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की भी मांग की गई है.
सुबह की शिफ्ट में कक्षाएं करने की मांग
अजय सिंह कुशवाह (राय) ने कहा कि स्थानीय तापमान और परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन को भी निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि स्थिति के अनुसार उचित कदम उठाए जा सके. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि है और इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए.
शिक्षा मंत्री और डीसी को भेजा है ज्ञापन
झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस ज्ञापन की प्रतिलिपि राज्य के शिक्षा मंत्री और रांची के उपायुक्त को भी भेजी है, ताकि इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लिया जा सके. मौजूदा हालात में दोपहर की गर्मी में बच्चों को स्कूल भेजना उनके स्वास्थ्य के साथ जोखिम लेने जैसा है. सरकार को इस पर तुरंत संवेदनशील निर्णय लेना चाहिए बच्चों का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है. सरकार यदि समय रहते कदम उठाती है तो इससे हजारों अभिभावकों को राहत मिलेगी.
एसोसिएशन को उम्मीद है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग इस गंभीर स्थिति को समझते हुए जल्द ही ठोस और सकारात्मक निर्णय लेंगे, जिससे बच्चों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके.
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