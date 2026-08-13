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झारखंड पेपर लीक के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन; BHU गेट पर फूंका सीएम सोरेन का पुतला

छात्रों का आरोप है कि एक ही विवादित भ्रष्ट परीक्षा एजेंसी के माध्यम से बार-बार परीक्षाएं आयोजित कराए जाने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर अभ्यर्थियों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताएं लाखों युवाओं के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

वाराणसी: झारखंड में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और इनका विरोध कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया. BHU के सिंहद्वार पर बड़ी संख्या में जुटे छात्र-छात्राओं और परिषद कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया.

कार्यकर्ताओं ने कहा कि झारखंड में छात्र पिछले करीब 20 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और प्रतिकूल मौसम तथा कठिन परिस्थितियों के बीच भूख हड़ताल कर रहे हैं. परिषद का आरोप है कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जा रहा है.

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने झारखंड सरकार से आंदोलनरत अभ्यर्थियों की मांगों को तत्काल स्वीकार करने, पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. आंदोलनरत छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है.

कार्यकर्ताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो.

साथ ही उन्होंने कहा कि केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर मामले को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जिस अधिकारी के स्तर से बल प्रयोग की अनुमति या आदेश दिया गया, उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए.

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